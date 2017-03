Start der Messesaison in Niederösterreich

Am Donnerstag haben in Niederösterreich gleich zwei Messen begonnen. Mit der „Boot Tulln“ wurde eine der größten Fachmessen für Boote und Wassersport eröffnet. In Wr. Neustadt dreht sich alles um die Themen Haus und Garten.

Mit dem nahenden Frühling steigt bei vielen auch wieder die Sehnsucht, ihre Freizeit in der Natur zu verbringen. Mehr als 250 Aussteller zeigen in der Arena Nova in Wiener Neustadt daher Trends und Ideen für Hausbau, Inneneinrichtung und für die Gartenpflege und -gestaltung. Schwerpunkte sind außerdem die Themen Energie und Heizen. Besucherinnen und Besucher können sich über vielfältige Sanierungskonzepte, individuell gestaltete Heizsysteme oder Photovoltaikanlagen informieren.

So werden nicht nur die Innenräume vieler Häuser und Wohnungen immer moderner gestaltet, innovative Ideen werden auch in den Gärten, wie etwa durch Edelstahlpools, umgesetzt. Wurde nach dem Hausbau früher auch selbst im Garten Hand angelegt, wird heute oft eine Firma mit einem Gesamtkonzept für den Garten beauftragt. Viele Besucherinnern und Besucher informieren sich außerdem darüber, wie sie den eigenen Garten zur Selbstversorgung nutzen können. Informationen bekommen die Gäste nicht zuletzt etwa über einen Hühnerstall, der im Garten aufgestellt werden kann. Noch bis Sonntag steht die Arena Nova in Wiener Neustadt im Zeichen der „Haus und Garten 2017“.

„Boot Tulln“ geht in Tulln vor Anker

Wer seine Freizeit nicht im Garten sondern lieber auf dem Wasser verbringen möchte, kann sich derzeit auf der „Boot Tulln“ über aktuelle Schwerpunkte im Wassersport informieren. Mit 30.000 Quadratmetern zählt die „Boot Tulln“ zu einer der größten und wichtigsten Wassersportfachmessen in Österreich und dem Zentral- und Osteuropäischen Raum. In neun Hallen zeigen 380 Aussteller aus 16 Ländern die unterschiedlichsten Boote - vom Sportboot über unsinkbare Boote bis zur großen Luxusyacht.

Neben teuren und großen Booten bieten einige Aussteller aber auch Angebote für das kleine Geldbörsel. In den vergangenen Jahren ist vor allem das sogenannte „Stand-Up Paddling“ immer beliebter geworden. Weil die aufblasbaren Boards im Auto oder im Flugzeug mitgenommen werden können, hat sich das Stand-Up Paddling zum Breitensport entwickelt. Aktuelle Informationen bekommen die Besucherinnen und Besucher aber auch über Kanus, Kajaks oder das Tauchen. Die „Boot Tulln“ hat noch bis Sonntag, 5. März, geöffnet, es werden etwa 45.000 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet.

„Ab Hof“-Messe beginnt am Freitag in Wieselburg

Am Wochenende können Messebesucher auch die „Ab Hof“-Messe in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) besuchen. Die Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter wird am Freitag zum 23. Mal eröffnet. Erstmals ist dabei die neue Halle 3 der Messe Wieselburg im Einsatz. Die „Ab Hof“- Messe richtet sich sowohl an Direktvermarker als auch an Konsumenten. Die etwa 300 Aussteller zeigen einerseits Hilfsmittel für die Verarbeitung und Vermarktung von Produkten und bieten andererseits auch Produkte zum Verkosten und Einkaufen an.

