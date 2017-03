Registrierkassen-Verschärfung in der Kritik

Ab 1. April werden die Bestimmungen zur Registrierkassenpflicht verschärft. Künftig ist eine technische Sicherheitseinrichtung Pflicht. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich hält diese Verschärfung für „total unnötig“.

Die technische Sicherheitseinrichtung soll die in der Registrierkasse gespeicherten Daten vor Manipulation schützen. Der Manipulationsschutz wird am Beleg als QR-Code sichtbar. Hinter dem QR-Code verbirgt sich eine individuelle Signatur des jeweiligen Unternehmers. So ist es möglich, die Barumsätze der Registrierkasse in chronologischer Reihenfolge miteinander zu verketten. Eine Datenmanipulation würde die chronologische Barumsatzkette unterbrechen und kann so künftig nachgewiesen werden.

APA/dpa/Friso Gentsch

Wirtschaftskammer: „Nur höhere Kosten“

Bei der Wirtschaftskammer Niederösterreich hält man den elektronischen Manipulationsschutz für „total unnötig“, wie der Obmann der Sparte Handel, Franz Kirnbauer, sagt. Diese Verschärfung sei „nur mit höheren Kosten verbunden“, kritisiert er. Mit der Registrierkasse sei ohnehin schon eine sichere Abrechnung gegeben. Zudem müsste bei Registrierkassen, die nachgerüstet werden, auch das Programm für Warenwirtschaft umgestellt werden.

