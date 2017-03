„Sicherheitspartner“ für jede Gemeinde gesucht

Das vom Innenministerium gestartete Pilotprojekt „Gemeinsam.Sicher“ wird ab sofort auf ganz Österreich ausgeweitet. In Niederösterreich werden deshalb in allen Gemeinden sogenannte Sicherheitspartner gesucht.

Im Bezirk Mödling sind bereits seit etwa einem Jahr Freiwillige als Sicherheitspartner im Einsatz. Mödling ist eine von fünf Pilotregionen in Österreich, in denen das Projekt „Gemeinsam.Sicher“ im April 2016 gestartet wurde. Nun wird es auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet.

Durch das Projekt soll der Kontakt zwischen Polizei und Bürgern gestärkt werden. Die Sicherheitspartner fungieren deshalb „als Ansprechpartner für die Bevölkerung, aber auch als Multiplikatoren, um Informationen der Polizei zu verbreiten“, sagt Markus Haindl vom Landespolizeikommando Niederösterreich. Er betont jedoch, dass es sich bei den Sicherheitspartnern „nicht um Hilfssheriffs“ handelt.

„Gemeinsam.Sicher“ in ganz Niederösterreich

Neben den Sicherheitspartnern soll es künftig auch in jeder Polizeiinspektion „Community-Polizisten“ geben, die Ansprechpartner für die Anliegen der Bevölkerung sind. Aus diesem Grund finden derzeit in Niederösterreich interne Schulungen bei der Polizei statt. In den Bezirken Korneuburg, Mistelbach und Hollabrunn seien diese Schulungen bereits abgeschlossen, so Haindl. Hier ist die Polizei bereits in allen Gemeinden auf der Suche nach Sicherheitspartnern. Spätestens Anfang April soll das Projekt „Gemeinsam.Sicher“ in ganz Niederösterreich startklar sein.

