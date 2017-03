Exotische Blütenpracht in Klosterneuburg

Im Stift Klosterneuburg wurde am 2. März zum elften Mal die Internationale Orchideen-Ausstellung eröffnet. Diese ist in Österreich einmalig, denn auf einer Fläche von rund 2.000 m² sind mehr als 3.000 verschiedene Orchideen zu sehen.

Unter dem Motto „Zeitreise durch die Monarchien“ verwandelte sich die Orangerie des Stifts Klosterneuburg (Bezirk Tulln) in eine exotische und faszinierende Blumenwelt. Die Ausstellung erzählt die Bedeutung der Orchidee in den Monarchien Europas. Ausgehend von Kaiserin Maria Theresia, deren 300. Geburtstag das Stift Klosterneuburg 2017 mit der Jahresausstellung in den Kaiserräumlichkeiten feiert, bis zu Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit.

Bei der 11. Internationalen Orchideen-Ausstellung treffen Botanik und Historie aufeinander, erzählt Ausstellungsleiter Josef Bauer: „Schon Kaiser Maximilian war einer der Ersten, der von seinen Schiffsreisen Orchideen nach Europa gebracht hat. Und auch Maria Theresia war dahinter, dass zum Beispiel in Schönbrunn Gärtner weiter gezüchtet haben und so ist die Orchidee ins Land gekommen.“

ORF

Orchideen würden die „Sinne beleben“

Bei der feierlichen Ausstellungseröffnung wurde auch in diesem Jahr wieder eine neu gezüchtete Orchidee vorgestellt, deren Patenschaft heuer Anita Hohenberg, die Besitzerin des Schlosses Artstetten (Bezirk Melk), übernahm. Die Pflanze mit rot, gelb und weiß gemusterter Blüte trägt nun den offiziellen Namen „Frauenschuh – Fürstin Anita Hohenberg“. Hohenberg selbst bezeichnete den nach ihr benannten Frauenschuh, eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Orchideen, als „besonders lieblich“. Die Pflanze habe, wie sie selbst, viele verschiedene Facetten und belebe die Sinne, so Anita Hohenberg.

Insgesamt 30 Orchideenarten mit jeweils mehr als 100 Unterarten sind in der Ausstellung bis zum 19. März zusehen. Bei der Blütenpracht handelt es sich sowohl um heimische und exotische Naturformen als auch um gezüchtete Sorten. Außerdem werden seltene Raritäten gezeigt und Experten geben Ratschläge für die Orchideen-Pflege zu Hause.

„Die Orchidee steht für das menschliche Leben“

„Die Blume steht letztendlich für den Menschen, für die Schönheit des Menschen, für das Leben eines Menschen“, erklärt Bernhard Backovsky, Probst des Stifts Klosterneuburg, die tiefere Symbolik der Blume. Laut Backovksy würde der Mensch im positiven Sinne sogar vor der Schönheit der Blumen kapitulieren. Er selbst besitze einen grünen Daumen und kümmere sich liebevoll um 21 eigene Orchideen. „Sie hat gern den gleichen Platz, Ruhe und sie braucht nicht viel Wasser. Sie ist eine sehr pflegeleicht Blume“, so Backovsky.

