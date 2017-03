Vorbereitungen für Eisstock-WM auf Hochtouren

Von 20. Februar bis 3. März 2018 wird in Amstetten und in Winklarn (Bezirk Amstetten) die Eisstock-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Es werden Teilnehmer aus 25 Nationen erwartet.

In drei Bewerben – konkret im Mannschaftsspiel, dem Zielbewerb und dem Weitenbewerb – geht es im Mostviertel im kommenden Jahr um Gold, Silber und Bronze im Eisstockschießen. Außerdem wird neben der eigentlichen Weltmeisterschaft noch eine B-WM für Athleten schwächerer Nationen sowie Juniorenbewerbe ausgetragen. Dafür werden insgesamt 3.500 Sportlerinnen, Sportler und Funktionäre aus Ländern aller Kontinente an den Austragungsstätten Amstetten und Winklarn erwartet.

Bereits 2015 wurde mit der Nachwuchs-Europameisterschaft eine Generalprobe abgelegt. Laut WM-Koordinator Alfred Weichinger junior sind die Dimensionen jedoch nicht zu vergleichen: „Das ist eine ganz andere Größenordnung. Damals waren zehn Nationen dabei. Jetzt sind wir bei 25 und der vierfachen Sportleranzahl. Dafür müssen wir die Infrastruktur bereitstellen. Auch die Zuschauerzahlen werden bei weitem größer sein.“

Zusatztribünen und Kunsteis benötigt

Der Tourismusverband rechnet in den zwei Wochen der Weltmeisterschaft mit ungefähr 15.000 Nächtigungen und 40.000 Tagesgästen. Am Finaltag werden sogar bis zu 4.000 Zuseher in der Amstettner Eisstock-Halle erwartet. Das übersteigt die derzeitige Tribünenkapazität, der Bau von Zusatztribünen ist gerade in Planung, so Weichinger.

Um den Stockschützen bei den in Winklarn stattfindenden Weitenbewerben ebenfalls beste Bedingungen garantieren zu können, soll in der dortigen Anlage Kunsteis verlegt werden. Das Problem hierbei liegt derzeit jedoch an der Finanzierung: „Wir haben noch einen Termin im Sportministerium, wo wir auf das endgültige Ok für die finanzielle Unterstützung hoffen.“

Medaillen als Vorgabe

Österreich ist eine der erfolgreichsten Nationen im Eisstocksport. Gerade aus dem Mostviertel, wo die Sportart in der breiten Bevölkerung mit Begeisterung ausgeübt wird, stammen viele erfolgreiche Stocksportler. Die Erwartungshaltung, bei der Heim-WM möglichst viele Medaillen zu machen, ist groß.

„Beim Eisstocksport ist es genauso wie beim Skifahren. Jeder erwartet sich von Österreich Medaillen“, meint Weichinger dazu. „Aber unsere Sportler leben schon sehr lange mit diesem Druck und ihre Leistungen werden den Erwartungen gerecht. Wir werden uns über viele Medaillen unserer österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei der Heim-WM freuen dürfen.“

