Dachspezialist setzt auf Niederösterreich

Der deutsche Dachspezialist Bauder hat im vergangenen Jahr in Niederösterreich seinen ersten Produktionsstandort außerhalb Deutschlands errichtet. Wie es seitens des Unternehmens jetzt heißt, sei ein weiterer Ausbau nicht ausgeschlossen.

Im Juni 2016 eröffnete das 160 Jahre alte Familienunternehmen Bauder mit Sitz in Stuttgart in Deutschland das Produktionswerk im Industriegelände-West in Bruck an der Leitha. Das Unternehmen investierte seither knapp 30 Millionen Euro, 30 Mitarbeiter sind am österreichischen Standort der Firma Bauder beschäftigt. Hergestellt werden in Bruck an der Leitha Bitumenbahnen, die etwa für die Dämmung von Dächern verwendet werden.

Entscheidende Faktoren: Sprache und Infrastruktur

Bereits vor 31 Jahren entschied die Firma Bauder eine Vertriebsorganisation in Oberösterreich zu gründen und damit den Markt in Richtung Osteuropa zu öffnen. Mit dem neuen Produktionswerk in Niederösterreich will man nun näher beim Kunden sein, erklärt Geschäftsführer Gerhard Bauder gegenüber noe.ORF.at. Aufgrund der frachtintensiven Produkte habe man Ausschau nach einem lokalen Standort gesucht, die Entscheidung fiel schließlich auf Niederösterreich.

ORF

Ausschlaggebend waren „im Wesentlichen eine gute Verkehrsanbindung und die Autobahnanbindung. Wir haben einen starken Lkw-Verkehr und wollen mit den Lkw nicht durch Ortschaften fahren müssen. Außerdem benötigen wir eine entsprechende Grundstücksgröße“, so Gerhard Bauder. Dass Bauder Niederösterreich anderen Ländern wie Ungarn oder der Slowakei vorzog, lag außerdem an der Sprache und an der Arbeitsmoral, die jener in Deutschland ähnlich sei.

Expansion nicht ausgeschlossen

Überrascht zeigte sie Gerhard Bauder auch von den vergleichsweise unkomplizierten Behördenwegen, unter anderem beim Baugenehmigungsverfahren. Die Produktion sei im vergangenen halben Jahr gut angelaufen. „Wir haben eine gute Mannschaft vorgefunden und sind mit dem Standort sehr zufrieden“, so Bauder und weiter: „Wir hoffen, dass wir dort eine Erweiterung machen können. Wir haben die Möglichkeiten, bei den Bitumenbahnen weitere Kapazitäten aufzubauen. Außerdem haben wir ein Grundstück gewählt, sodass wir auch eine Dämmstofffertigung in Bruck aufstellen könnten.“

ORF

In Deutschland ist die Firma Bauder Marktführer bei Flachdächern. Neben dem Dämmen, Dichten und Begrünen von Flach- und Steildächern fertig das Unternehmen auch Gestelle für Photovoltaikanlagen und technische Dämmstoffe, etwa für Camping-Wagen. Im Jahr 2015 verzeichnete Bauder einen Umsatz von 525 Millionen Euro. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen etwa 880 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Margit Laufer, noe.ORF.at

