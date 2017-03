110 Feuerwehrleute bei Scheunenbrand in Edlitz

In der Nacht auf Samstag ist in einer Scheune im Ortskern von Edlitz (Bezirk Neunkirchen) ein Feuer ausgebrochen. Weil die Flammen auf andere Gebäude überzugreifen drohten, rückten insgesamt 110 Feuerwehrleute zu dem Brand aus.

Das Feuer brach kurz vor 22 Uhr in einer Scheune in Edlitz aus. Wegen des in der Scheune gelagerten Strohs und des starken Windes sei ein angrenzendes Wohnhaus in Gefahr gewesen, schilderte Franz Bürger, der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Edlitz, gegenüber noe.ORF.at. Außerdem sei die Rauchsäule bereits kilometerweit zu sehen gewesen.

zurück von weiter

Insgesamt wurden sieben Feuerwehren zum Einsatzort alarmiert. Die Helfer konnten noch einige Hühner aus der Scheune retten. Laut Bürger konnte der Brand selbst schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufgrund des gelagerten Strohs jedoch schwierig. Um ein neuerliches Aufflackern der Flammen rasch bekämpfen zu können, wurde bis in die frühen Morgenstunden eine Brandwache eingerichtet.

Links: