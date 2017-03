Pfarren für öko-soziale Projekte ausgezeichnet

Acht Pilotpfarren wurden für ihr öko-soziales Engagement ausgezeichnet, darunter vier aus Niederösterreich. Mit der Aktion werden Pfarren dabei unterstützt, konkrete Maßnahmen im Bereich der sozialen Verantwortung zu setzen.

Beim Projekt „Pfarrgemeinde FairWandeln“ des Welthauses der Katholischen Aktion Wien werden Pfarren dabei unterstützt, konkrete Maßnahmen in den Bereichen Schöpfungsverantwortung, faire Wirtschaft und soziale Verantwortung in der eigenen Pfarrgemeinde zu setzen. Dafür ausgezeichnet wurden in Niederösterreich der Pfarrverband Göllersbach (Bezirk Korneuburg), die Pfarre Großebersdorf (Bezirk Mistelbach), die Pfarre St. Josef Leesdorf in Baden und die Familienkirche in Wr. Neustadt.

Philipp Kuhlmann

Der Pfarrverband Göllersbach gestaltete etwa einen Lebensraum für Mensch und Tier, den sogenannten „Franziskusgarten“, die Pfarre Leesdorf wiederum errichtete drei Wasserspeicher in der Partnerpfarre Luduga in Tansania. Für weitere entsprechende Projekte, wie etwa der Unterstützung von Flüchtlingen, wurden auch vier Wiener Pfarren ausgezeichnet. Die Initiative „Pfarrgemeinde FairWandeln“ soll nach dem Abschluss der Pilotphase nun auch den anderen Pfarren der Erzdiözese Wien angeboten werden.

Link: