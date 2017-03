Grüne läuten Generationenwechsel ein

Die Grünen stehen vor einem Generationswechsel. Am Sonntag werden in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) die Kandidaten für die Landtagswahl 2018 sowie die Nationalratswahl gewählt. Madeleine Petrovic wird nicht mehr kandidieren.

Schon im Vorfeld des Landeskongresses in Ybbs steht fest, dass die Grünen die kommende Landtagswahl ohne ihre ehemalige Klubobfrau Madeleine Petrovic bestreiten werden. Die 60-Jährige wird sich, genauso wie der 62-jährige Emmerich Weiderbauer, der Wahl nicht mehr stellen. Damit verzichten zwei der derzeit vier Landtagsabgeordneten auf eine neuerliche Kandidatur.

Krismer stellt sich der Spitzenkandidatur

Wer ihre Plätze auf der Landtagsliste einnehmen wird, ist ein Jahr vor der Landtagswahl weiterhin offen. Die Kandidatinnen und Kandidaten können nämlich auch spontan entscheiden, ob und für welchen Listenplatz sie sich der parteiinternen Wahl stellen. Für die Spitzenkandidatur in Niederösterreich bewirbt sich jedenfalls die Grüne Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer. Offizielle Gegenkandidaten gibt es derzeit nicht, es gibt jedoch fünf Kandidaten, die sich spontan für einen Listenplatz entscheiden wollen.

Ein Ergebnis über die Spitzenkandidatur wird Sonntagmittag erwartet. Die Landtagsabgeordnete Amrita Enzinger aus Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) rittert um Platz drei auf der Landtagsliste. Außerdem wird die Nationalratsliste erstellt. Sie wird vom Nationalratsabgeordneten Dieter Brosz angeführt.

