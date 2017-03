Grüne wählen Krismer zur Spitzenkandidatin

Die niederösterreichischen Grünen haben am Sonntag in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) die Weichen für die Landtagswahl 2018 gestellt. Landessprecherin Helga Krismer wurde mit 79,55 Prozent zur Spitzenkandidatin gewählt.

Sowohl die ehemalige Klubobfrau Madeleine Petrovic als auch der langjährige Landtagsabgeordnete Emmerich Weiderbauer sind nicht mehr zur Wahl angetreten. Die niederösterreichischen Grünen stehen vor einem Generationswechsel - mehr dazu in Grüne läuten Generationswechsel ein (noe.ORF.at; 4.3.2017).

ORF NÖ

Krismer: „Die Feuerwehr sind die Grünen“

Spitzenkandidatin der Grünen wird die Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer. Sie wurde am Sonntagvormittag ohne Gegenkandidaten von den 180 Delegierten mit 79,55 Prozent gewählt. Zuvor appellierte sie beim Landeskongress in Ybbs an der Donau an ihre Parteikollegen, an einem Strang zu ziehen.

Krismer zeigte sich angriffig gegenüber der ÖVP Niederösterreich. Diese betreibe Macht- und Klientelpolitik, so die Politikerin. „Es gibt in diesem Land nur noch eine einzige Feuerwehr, die diese ÖVP Niederösterreich, die sich als Brandbeschleuniger freiheitlichen Nationalismus und Populismus gebärdet im Moment. Diese eine Feuerwehr sind nur noch die Grünen.“ Krismer kritisierte einmal mehr die geringen Kontrollmöglichkeiten im Landtag. Sie hoffe aber auf einen Frühjahrsputz in der ÖVP Niederösterreich. Inhaltlich werden die Grünen auf bewährte Themen wie etwa Klimaschutz und das 365 Euro Öffi-Ticket setzen.

