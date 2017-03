Riedl als Gemeindebund-Präsident im Gespräch

Nach 18 Jahren an der Spitze des österreichischen Gemeindebundes legt der Salzburger Helmut Mödlhammer sein Amt zurück. Alfred Riedl, ÖVP-Bürgermeister von Grafenwörth (Bezirk Tulln), könnte sein Nachfolger werden.

In einer Präsidiumssitzung des österreichischen Gemeindebundes sollen am Montag in Wien die Weichen für die Nachfolge von Helmut Mödlhammer gestellt werden. Laut Information von noe.ORF.at dürfte es auf ein Duell zwischen dem Bürgermeister der Salzburger Gemeinde St. Johann im Pongau, Günther Mitterer (ÖVP), und dem Niederösterreicher Alfred Riedl hinauslaufen.

Riedl seit zehn Jahren Gemeindebund-Vizepräsident

Riedl ist Präsident des niederösterreichischen ÖVP-Gemeindebundes und seit zehn Jahren auch Vizepräsident des österreichischen Gemeindebundes. Ihm werden gute Chancen eingeräumt, aus dieser vorentscheidenden Präsidiumssitzung als designierter Präsident hervorzugehen. Der 64-Jährige, der auch Landtagsabgeordneter ist, wollte sich im Vorfeld dazu nicht äußern. Er wolle die Entscheidung des Präsidiums am Montag nicht beeinflussen, so Riedl.

In sechs Bundesländern gibt es jeweils nur einen Gemeindebund. Während in Wien kein Landesverband existiert, gibt es in Niederösterreich und im Burgenland je einen von ÖVP und SPÖ. Die SPÖ schlug - wie schon bisher - den Ternitzer Bürgermeister Rupert Dworak als Vizepräsidenten vor. Die offizielle Wahl von Mödlhammers Nachfolger findet am 29. März statt.

