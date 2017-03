Wr. Neustadt: Therme führte zu CO-Vergiftung

Eine defekte Therme hat am Samstag in einem Wohnhaus in Wiener Neustadt einen CO-Alarm ausgelöst. Das Gebäude wurde evakuiert, zwei Bewohner wurden mit einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Der Austritt von Kohlenmonoxid wurde am Samstag gegen 22.45 Uhr bei einem Rettungseinsatz des Roten Kreuzes bemerkt. Der CO-Warner, der zur Standardausrüstung der Rettungskräfte gehört, schlug Alarm. Daraufhin wurden auch Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort gerufen.

Presseteam der Feuerwehr Wiener Neustadt

Zwölf Bewohner in Sicherheit gebracht

Die Feuerwehr Wiener Neustadt erkundete laut Aussendung das Wohnhaus in der Grazer Straße und brachte zwölf Bewohner ins Freie. Drei Türen wurden aufgebrochen, um sicherzugehen, dass es keine weiteren Opfer gibt. Zwei 50-jährige Mieter wurden vom Roten Kreuz wegen des Verdachts einer Kohlenmonoxidvergiftung erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Obwohl zu diesem Zeitpunkt schon gelüftet worden war, habe man in der betroffenen Wohnung immer noch ein Vielfaches der maximal zulässigen Menge an Kohlenmonoxid gemessen, heißt es seitens der Feuerwehr. Der Gasaustritt dürfte jedenfalls von einer defekten Therme ausgegangen sein.

Links: