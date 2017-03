Wiener Neustadt: Erneute Bombendrohung

Genau 24 Stunden nach dem Bombenalarm in einem Wiener Neustädter Kinocenter hat am Sonntag erneut ein Anrufer für einen Großeinsatz gesorgt. Wie schon am Samstagabend fand die Polizei auch in diesem Fall nichts Verdächtiges.

Sonntag Abend gegen 19.45 Uhr ging in einem Wiener Neustädter Wettcafe eine telefonische Bombendrohung ein. Bei dem Anrufer handelte es sich laut einer Angestellten des Lokals vermutlich um einen Inländer. Das Cafe wurde sofort evakuiert, 16 Gäste mussten sich in Sicherheit bringen. Die Polizei untersuchte das Lokal mit Sprengmittelspürhunden, fand aber keine verdächtigen Gegenstände.

Erst 24 Stunden davor, am Samstag gegen 19.30 Uhr, war nach einer Bombendrohung ein Kinocenter in Wiener Neustadt evakuiert worden. Ein Anrufer hatte sich bei der Polizei gemeldet und sinngemäß mit den Worten „Bombe im Kinocenter“ den Großeinsatz ausgelöst. 700 Gäste hatten sich im Gebäude befunden. Auch am Samstag war kein Sprengstoff entdeckt worden.

Möglicher Zusammenhang wird ermittelt

Ob es zwischen den beiden Bombendrohungen einen Zusammenhang gibt, wird noch ermittelt. Es könnte sich laut Polizei um denselben Täter oder aber um einen Trittbrettfahrer handeln. Die Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung. Seitens der Kriminalisten wird jedenfalls betont, dass eine Bombendrohung kein Kavaliersdelikt sei. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahre Haft.

