Finanzamt: Änderungen für Geringverdiener

Seit Montag bietet die Arbeiterkammer Niederösterreich wieder Beratungsgespräche zum Steuerausgleich an. Neu ist heuer, dass das Finanzamt unter bestimmten Umständen automatisch Geld zurückzahlt.

Niedrigverdiener und Pensionisten kommen heuer erstmals in den Genuss einer Steuergutschrift, ohne selbst beim Finanzamt einen entsprechenden Antrag zu stellen. Die sogenannte Negativsteuer wird also automatisch ausbezahlt. Bei Niedrigverdienern sind das bis zu 400 Euro. Automatisch werden ab heuer auch Spenden an begünstigte Empfänger, Kirchenbeiträge und Beiträge zur freiwilligen Weiterversicherung bzw. für den Nachkauf von Versicherungszeiten berücksichtigt.

Das heiße aber nicht, dass das Finanzamt ab jetzt alles selbst erledigt, sagt Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, „denn die Werbungskosten, die Sonderkosten, die außergewöhnlichen Belastungen können weiterhin nur bei Antrag geltend gemacht werden.“ Bei jenen, die im letzten Steuerausgleich angegeben haben, dass sie die Familienbeihilfe beziehen, wartet das Finanzamt ab, ob dieser Anspruch weiterhin besteht. Sollte das Finanzamt einen geringeren Betrag auszahlen, kann man den Anspruch jederzeit nachträglich geltend machen.

16.000 Beratungstermine angeboten

Die sogenannten Steuersparwochen der Arbeiterkammer Niederösterreich finden heuer vom 6. März bis zum 29. Juni statt. Landesweit werden 16.000 Beratungstermine angeboten, 14.300 davon waren beim Startschuss am Montag bereits vergeben. Im vergangenen Jahr wurden bei den Steuersparwochen laut Arbeiterkammer mehr als 14 Millionen Euro für die Arbeitnehmer zurückgeholt.

Link: