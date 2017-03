Terrorverdacht: Festnahmen in St. Pölten

In St. Pölten sollen am Montag mehrere Terrorverdächtige festgenommen worden sein. Die Staatsanwaltschaft wollte vorerst keine Details bekanntgeben und verwies auf das „laufende Ermittlungsverfahren“.

„Es gibt ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit islamistischem Extremismus, im Zuge dessen Maßnahmen angeordnet worden sind“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, Karl Wurzer, gegenüber noe.ORF.at.

Behörde bestätigt „Einsatz der Polizei“

Ob es sich bei diesen Maßnahmen um Festnahmen, Sicherstellungen oder Hausdurchsuchungen gehandelt hat, wollte Wurzer nicht sagen. „Die heute von der Polizei durchgeführten Maßnahmen erfolgten aufgrund entsprechender Anordnungen der Staatsanwaltschaft“, gab der Behördensprecher nur eine allgemein gehaltene Antwort und bestätigte „einen Einsatz der Polizei“.

ORF / Gernot Rohrhofer

Dem Vernehmen nach sollen am Montagvormittag im Stadtgebiet von St. Pölten mehrere Terrorverdächtige festgenommen worden sein. Die Festnahmen sollen Beamte der Spezialeinheit Cobra durchgeführt haben. Erst im Februar wurde ebenfalls in St. Pölten ein 30-jähriger Mann festgenommen. In seinem Fall bestehe nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Verdacht, dass er Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist - mehr dazu in Festnahme wegen Terrorverdachts (noe.ORF.at; 16.2.2017).