Nach Unfall mit Holztransporter: Haft für Fahrer

In Krems ist am Montag ein Lastwagenfahrer zu einem Jahr bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden. Der 28-jährige Mann soll in Horn mit seinem Holztransporter zu schnell in eine Kurve gefahren sein.

Der 28-jährige Mann lenkte im Juli 2016 ein Sattelkraftfahrzeug in Horn und war in einer starken Rechtskurve ins Schleudern geraten und umgestürzt. Dabei fielen die geladenen Baumstämme auf einen entgegenkommenden Pkw, in dem eine 57-jährige Frau und ihr Mann unterwegs waren. Beide wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau erlitt einen Schädelbasisbruch und starb einen Tag nach dem Unfall im Krankenhaus - mehr dazu in Auto unter Holzstämmen eingeklemmt (noe.ORF.at; 25.7.2016).

Der 28-jährige Beschuldigte bestritt am Montag am Landesgericht in Krems die Vorwürfe. Er wurde wegen grob fahrlässiger Tötung zu einem Jahr bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Link: