Flughafen-Service mit Preis ausgezeichnet

Der Flughafen Schwechat ist vom weltweiten Flughafenverband ACI in einer jährlichen Qualitätsumfrage mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden. Reisende bewerteten das Service des Flughafens Schwechat.

Der Flughafen Schwechat wurde in der Kategorie „Europa und 15 bis 25 Millionen Passagiere“ mit dem goldenen Airport Service Quality-Award der internationalen Luftfahr-Branchenverbandes ACI (Airport Council International) ausgezeichnet. Laut einer Aussendung punktete der Flughafen Schwechat mit kurzen Wartezeiten, Kundenorientierung, Freundlichkeit, kostenlosem WLAN und Sauberkeit sowie beim Thema Effizienz.

Nach Bronze nun mit Gold ausgezeichnet

„Erstmals in der Geschichte ist der Flughafen europäischer Qualitätsführer in seiner Kategorie“, zeigten sich die Flughafen Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner in einer Aussendung erfreut. Die Auszeichnung zeige, dass man bei beim Thema Qualität auf dem richtigen Weg sei.

Mehr als 600.000 Passagiere nahmen weltweit an der Qualitätsumfrage des Luftfahrtverbandes ACI an den jeweiligen Flughäfen teil. Dabei wurde das Service an mehr als 300 Flughäfen in 84 Ländern abgefragt. Der Award wurde 2006 ins Leben gerufen und wird seither vergeben. Im Jahr 2015 wurde der Flughafen Schwechat mit dem Bronze-Preis ausgezeichnet. Im Herbst wird der Preis offiziell an den Flughafen überreicht.

Links: