106-Jähriger: „Brauchen mich noch nicht oben“

Julius Frauerwieser ist einer von 250 Niederösterreichern, die über 100 Jahre alt sind. Mit seinen 106 Jahren ist er körperlich und geistig noch fit. noe.ORF.at besuchte den pensionierten Schaffner im Waldviertel.

Lange schlafen, viel und gut essen und oft im Garten sitzen - so verbringt Julius Frauerwieser am liebsten seine Zeit. Bis vor sechs Jahren lebte er noch alleine, heute wohnt er bei seiner Tochter in Vitis (Bezirk Waidhofen an der Thaya). Größtenteils ist er aber dennoch selbstständig. Das Geheimnis hinter dem hohen Alter? „Man muss alles essen, alles trinken und viel arbeiten“, sagt Frauerwieser.

Mit seinen Kindern sitzt der 106-Jährige gerne im Wohnzimmer und erinnert sich an früher. „Wir haben als Kinder noch auf den Acker gehen müssen. Wir haben bei der Ernte mitgeholfen. Heute gibt es das alles nicht mehr, heute macht das der Mähdrescher.“

ORF

Seine 69 Jahre alte Tochter, Maria Mederitsch, erzählt von einem sehr unkomplizierten Leben mit ihrem Vater: „Es ist sehr einfach. Mein Papa ist ein fröhlicher Mann. Er schläft gern lang. Das ist für mich sehr gut, weil ich gehe in der Früh immer ins Fitnesscenter und mache meine Einkäufe. Mittags kommt er zum Essen und am Nachmittag beschäftigt er sich mit lesen und fernsehen.“

Tochter lernt viel von 106-jährigen Vater

Von ihrem Vater könne sie sehr viel lernen, sagt Mederitsch: „Die Zufriedenheit, und nicht alles so wichtig zu nehmen im Leben. Und eigentlich auch fleißig sein.“ Fleißig war der 106-Jährige noch bis ins hohe Alter. Mit 100 Jahren half er noch dabei seinen selbst geplanten Wintergarten zu bauen. Bis vor einem Jahr, also mit 105 Jahren, war er noch problemlos zu Fuß unterwegs. Heute braucht er zwar eine Gehhilfe, meistert seinen Alltag aber größtenteils selbst.

ORF

Einmal im Monat kommt eine Hilfswerk-Mitarbeiterin vorbei. Julius Frauerwieser ist mit 106 Jahren der älteste Kunde. Hannelore Schauer vom Hilfswerk erzählt: „Ich schätze das Alter wirklich. Man kann mit ihm sehr viel reden und es wird uns eigentlich meistens die Betreuungszeit zu kurz.“

Das Ziel von Julius Frauerwieser: Zumindest 108 Jahre alt werden, so alt wie der Sänger Jopi Heesters. Er habe jedenfalls noch Zeit, sagt Frauerwieser: „So lang der da oben noch will, derweil brauchen sie mich noch nicht oben“, lacht der 106-Jährige.