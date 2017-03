Tonkünstler Orchester lässt Bernstein erklingen

Erstmals in der 110-jährigen Geschichte der Tonkünstler ist eine Saison thematisch fokussiert. Aus Anlass des 100. Geburtstages des Dirigenten Leonard Bernstein steht das Programm 2017/2018 unter dem Motto „Kosmos Bernstein“.

Tonkünstler-Chefdirigent Yutaka Sado war von 1988 bis 1990 Assistent des amerikanischen Dirigenten, Pianisten und Komponisten in Wien. „Er gab mir das Selbstbewusstsein, Dirigent zu werden. Dass es geklappt hat, verdanke ich ihm“, sagte Sado.

Zum Saisonauftakt am 8. und 10. Oktober erklingt im Wiener Musikverein die Turangalila-Symphonie von Olivier Messiaen - hatte Bernstein dieses Werk doch 1949 in Boston zur Uraufführung gebracht. Von Bernstein selbst gelangen 2017/18 unter anderem symphonische Tänze aus der „West Side Story“, die „Kaddish“-Symphonie, die „Candide“-Ouvertüre, die Orchestersuite „On the Waterfront“ und das Ballett „Fancy Free“ zur Aufführung. Ein Sonderkonzert trägt den Titel „Lieben Sie Bernstein?“, zudem erscheint bereits im April eine Tribute-CD zum „Kosmos Bernstein“.

32 Konzerte mit Yutaka Sado

Bei insgesamt 32 Konzerten wird Sado am Pult des Orchesters stehen. Weitere Dirigate sind etwa von Robert Trevino, Andres Orozco-Estrada, Lorenzo Viotti, Jun Märkl, Michael Schonwandt und Hugh Wolff angekündigt, als Solisten treten unter anderem der blinde japanische Starpianist Nobuyuki Tsujii, der junge Geiger Emmanuel Tjeknavorian, der bulgarische Pianist Evgeni Bozhanov, sein britischer Kollege Wayne Marshall, die niederländische Cellistin Harriet Krigh und die israelische Klarinettistin Sharon Kam auf.

Neben seinen zwölf Abonnement-Programmen setzt das Orchester die Reihe „Plugged-In“ (etwa mit den Ensembles Alma und Federspiel, Cornelius Obonya ist als Sänger zu erleben), die Festtagskonzerte, Auftritte in Grafenegg, Baden und Wiener Neustadt sowie Mitwirkungen in Produktionen des Festspielhauses St. Pölten fort. Neue Angebote gibt es im Rahmen des Musikvermittlungsprogramms „Tonspiele“, ein von der EU gefördertes „Klanginsel“-Projekt findet im Juni 2018 seinen Abschluss in der Glanzstofffabrik St. Pölten.

Gesamtkartenabsatz leicht gestiegen

Soeben von einer zweiwöchigen Gastspielreise durch Großbritannien zurückgekehrt, wird das Orchester im Mai 2018 zu einer zweiten Japan-Tournee aufbrechen. Zehn Konzerte unter Sados Leitung führen unter anderem nach Tokio und Osaka - mehr dazu in Tonkünstler auf Großbritannien-Tournee (noe.ORF.at; 4.3.2017).

Die neue Saisonbroschüre enthält neben dem Detailprogramm 2017/18 auch Erinnerungen an Bernstein von Kammersängerin Christa Ludwig, Thomas Angyan (Musikverein) und Clemens Hellsberg (ehemals Vorstand der Wiener Philharmoniker). Abonnements können ab sofort erworben werden, Themenpakete ab 1. August, der Einzelkartenverkauf startet am 29. August.

Das Gesamtbudget 2017 wird mit 14,8 Millionen Euro beziffert. Den Hauptanteil trägt das Land Niederösterreich, das 12,1 Millionen Euro beisteuert. Die Eigendeckung beträgt 16,5 Prozent. Gestiegen ist laut Geschäftsführer Frank Druschel der Gesamtkartenabsatz (Musikverein Wien, Grafenegg, St. Pölten), leicht rückläufig sind die Abonnentenzahlen. Als Träger fungiert die NÖ Tonkünstler Betriebsgesellschaft der NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU).

