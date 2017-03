„Ab Hof“-Messe: Diebe stahlen teure Geräte

Unbekannte haben bei der „Ab Hof“-Messe in Wieselburg teure Geräte gestohlen. Laut Polizei dürften die Täter während der Aufbauarbeiten zugeschlagen haben. Schneidemaschinen, Dampfgarer oder ein Geschirrspüler zählen zur Beute.

Während die Standbetreiber am Abend vor der Eröffnung der Messe mit den Aufbauarbeiten beschäftigt waren, sollen die bisher unbekannten Täter die Geräte entwendet haben. Laut Polizei handelt es sich etwa um Wurst-Schneidemaschinen, ein Vakuumier-Gerät, einen Kombi-Dampfgarer oder eine Geschirrspülmaschine. Neun solcher Küchengeräte sollen aus der Messehalle gestohlen worden sein. Der Schaden liegt laut den Ermittlern bei knapp 35.000 Euro. Fünf Aussteller sind betroffen, von den Tätern fehlt laut Polizei bisher jede Spur.

„Im Aufbautrubel kaum zu verhindern“

Sowohl der Auf- als auch der Abbau seien von ausreichend Wachpersonal kontrolliert worden, so der Geschäftsführer der Messegesellschaft in Wieselburg, Werner Roher. Die Geräte sollen zum Tatzeitpunkt bereits an den Ständen gewesen sein. „Es gibt keine Einbruchsspuren, die Tat muss daher bereits während des Aufbaus passiert sein. Ein solcher Vorfall ist jedoch im Aufbautrubel kaum zu verhindern“, so Roher gegenüber noe.ORF.at.

Man würde jedem Aussteller empfehlen, sich zu versichern, wird betont. Als Konsequenz ist für kommende Messen eine Videoüberwachung oder eine Kennzeichen-Erfassung aller Fahrzeuge angedacht. Ob das aus datenschutzrechtlichen Gründen möglich ist, werde derzeit geprüft, so Roher.

