Verborgene Schätze kommen ins Rampenlicht

Mit dem Titel „Schätze ins Schaufenster – Qualitätsoffensive Museumsdepots“ stellt der 22. Niederösterreichische Museumstag am Sonntag in Korneuburg verborgene Kostbarkeiten der Museen in den Mittelpunkt.

22. NÖ Museumstag 12. März 2017, ab 8.00 Uhr, Stadtsaal Korneuburg

Der jährlich im Frühjahr veranstaltete Niederösterreichische Museumstag widmet sich seit dem Jahr 2012 ausgewählten Themen der Museumspraxis. Bei diesem Pilotprojekt werden kulturgeschichtlich bedeutende museale Sammlungen erfasst, fachgerecht gereinigt und in neu ausgestatteten Depoträumen sicher verwahrt.

Am Sonntag werden im Stadtsaal in Korneuburg die Ergebnisse dieser Qualitätsoffensive im Bereich der Erhaltung und Deponierung regionaler Museumssammlungen vorgestellt, denn „es schlummern einzigartige Kulturschätze in niederösterreichischen Museumsdepots“, so die Veranstalter.

Gabriela Krist

Wie werden Sammlungen erhalten und deponiert?

Die öffentlich zugängliche Fachtagung bietet Berichte, Präsentationen und Bilddokumente. Renommierte Referenten und Referentinnen, darunter Gabriela Krist und Johanna Wilk vom Institut für Konservierung und Restaurierung der Universität für angewandte Kunst Wien, werden über Erfahrungen und Herausforderungen bei der Durchführung des Projekts berichten.

Die wiederentdeckte Kunst- und Wunderkammer im Stift Neukloster in Wr. Neustadt wird den Interessierten am Niederösterreichischen Museumstag ebenso vorgestellt wie das Schaudepot im Stadtmuseum Korneuburg.

Edgar Niemeczek, Holdinggeschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich: „Die Qualitätsoffensive Museumsdepot leistet seit 2012 einen wertvollen Beitrag zur Sicherung, Dokumentation und Bewahrung unseres Kulturerbes und bietet darüber hinaus Studentinnen und Studenten die Möglichkeit zum praktischen Arbeiten.“

