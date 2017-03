Feuerwehr rettete Eule aus Kamin

In St. Georgen an der Klaus (Bezirk Amstetten) hat sich in der Nacht auf Donnerstag eine Eule in den Kamin eines Hauses verirrt. Das Tier konnte nicht mehr ins Freie und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Wie das Abschnittsfeuerwehrkommando Waidhofen an der Ybbs am Donnerstag berichtete, saß die Eule im Bereich zwischen Erdgeschoss und Keller fest. Die Bewohner des Hauses wurden durch „Geräusche aus dem Kamin“ auf das Tier aufmerksam, konnten die Eule allerdings nicht befreien.

Feuerwehr St. Georgen an der Klaus / Franz Leichtfried

Für die Feuerwehr war es ein „nicht alltäglicher Einsatz“, hieß es in einer Aussendung. Den neun Helfern der Feuerwehr St. Georgen an der Klaus gelang es, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Eule blieb bis auf „viel Ruß auf den Federn“ unverletzt und konnte nach dem außerplanmäßigen Halt noch in der Nacht ihren Flug fortsetzen.

