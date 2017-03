Rauchverbot könnte bald bis 18 gelten

Rauchen könnte in naher Zukunft nicht nur bis zum 16., sondern bis zum 18. Geburtstag verboten werden. Die Jugendlandesräte der Bundesländer haben fast durchgehend ihre Zustimmung zu einer Neuregelung signalisiert.

In Niederösterreich darf man derzeit ab dem vollendeten 16. Lebensjahr rauchen. Den gesetzlichen Rahmen gibt das jeweilige Land vor. Von den Jugendlandesräten aller Bundesländer kommen nun aber nahezu durchgehend positive Signale für eine Anhebung des Rauchverbots bis zum 18. Lebensjahr. Das berichtet die Austria Presse Agentur (APA).

APA / DPA

Eine Vorentscheidung rund um die Ausweitung des Verbots wird schon in wenigen Wochen fallen, denn am 30. und 31. März werden die Jugendlandesräte bei einer Konferenz in Krems über das Thema beraten. Niederösterreichs Jugendlandesrat Karl Wilfing (ÖVP) will den Beratungen der Landesräte nicht vorgreifen.

Wilfing steht Ausweitung positiv gegenüber

Grundsätzlich stehe Wilfing der Ausweitung des Verbots positiv gegenüber. Eine Arbeitsgruppe aller Länder unter Einbeziehung der ARGE Suchtvorbeugung habe eine entsprechende Grundlage für eine gemeinsame, österreichweite Vorgangsweise erarbeitet und werde diese bei der Konferenz vorlegen.

„Darüber hinaus wollen wir gerne auch weitere Schritte in der Vereinheitlichung des Jugendschutzes gemeinsam diskutieren“, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Büro Wilfing. Zusammen mit Wien und dem Burgenland habe Niederösterreich bereits seit vielen Jahren ein harmonisiertes Jugendschutzgesetz, wurde betont. Daher verschließe sich Niederösterreich einer weiteren Vereinheitlichung nicht.