Aufregung um AKP-Veranstaltungen

Geplante Auftritte des AKP-Abgeordneten Muhammet Müfit Aydin haben am Freitag für Aufregung gesorgt. Angekündigt wurden Veranstaltungen am Sonntag in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) und in Wiener Neustadt.

Geplant sind - vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei am 16. April - Auftritte des türkischen Politikers am Sonntag um 11.00 Uhr in Herzogenburg und um 17.00 Uhr in einem Hotel in Wiener Neustadt, wie auf Facebook veröffentlicht wurde. Beide Bürgermeister haben am Freitag von den angekündigten Veranstaltungen erfahren. „Wir werden alles unternehmen, um eine derartige Veranstaltung zu verhindern“, sagte der Wiener Neustädter Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) gegenüber der Austria Presse Agentur (APA).

„Lehnen den Auftritt klar ab“

Die Stadt Wiener Neustadt prüfe alle rechtlichen Möglichkeiten, um den Auftritt in einem Hotel zu unterbinden, sagte Schneeberger am Freitag. „Es kann nicht sein, dass Veranstaltungen zur Politik eines anderen Landes stattfinden“, meinte der Bürgermeister. „Es ist völlig inakzeptabel, dass in Österreich türkische Innenpolitik betrieben wird. Daher lehnen wir diese Versammlung und den Auftritt eines türkischen Politikers klar ab“, betonte der Stadtchef.

Es brauche „eine Reform des Versammlungsrechts und ganz klare Regelungen für die Behörden, wie derartige Veranstaltungen unterbunden werden können“, teilte Schneeberger mit. Wiener Neustadt sei „ein Hot-Spot in Integrationsfragen“, erklärte der Bürgermeister: „Besonders deshalb, weil es einen leider nicht geringen Teil der türkischen Community gibt, der sich nicht integrieren will. Daher sind wir besonders sensibel, was türkische Aktivitäten in Wiener Neustadt betrifft“, wurde er in einer Aussendung der Stadt zitiert.

Auftritt in einer ehemaligen Werkstätte

In Herzogenburg sei der Auftritt des türkischen Politikers in einer ehemaligen Werkstätte geplant und nicht angemeldet, sagte Bürgermeister Franz Zwicker (SPÖ) auf APA-Anfrage. Außerdem sei die Halle für Veranstaltungen nicht genehmigt, betonte er - wie zuvor auch gegenüber den „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN). Zwicker verständigte Bezirkshauptmannschaft, Polizei und das Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Mit Hinweis auf das Veranstaltungsgesetz könnte das Vorhaben des Politikers von der Bezirkshauptmannschaft verboten werden, berichteten die „NÖN“.

Links: