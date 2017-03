Gerasdorf: Jugendhaft wird reformiert

Die Jugendhaftanstalt in Gerasdorf in der Gemeinde St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) macht den Anfang für eine umfangreiche Justizreform. Sie soll zu Österreichs erstem Kompetenzzentrum für Jugendhaft werden.

Die Justizanstalt für Jugendliche gibt es seit Anfang der 70er-Jahre. Der Unterschied zu anderen Haftanstalten ist, dass hier ausschließlich jugendliche Männer ab 14 Jahren untergebracht sind, die während ihrer Haft eine Lehrausbildung absolvieren müssen. „Jugendliche, die eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten bekommen haben, beginnen ab dem ersten Tag, an dem sie das Haus betreten mit einer Ausbildung“, erklärt Anstaltsleiterin Margitta Neuberger-Essenther.

Schwimmbad wird Kfz-Lehrwerkstatt

Im Zuge der Reform wird die Anstalt nun großzügig umgebaut: Aus dem alten Schwimmbad wird eine Kfz-Technik-Lehrwerkstätte. Die anderen Lehrwerkstätten werden erweitert und modernisiert. Dem muslimischen Anteil von mehr als der Hälfte der Häftlinge wird durch einen Gebetsraum Rechnung getragen. Deutsch lernen wird zum zentralen Auftrag.

„Es gibt hier einen sehr hohen Anteil an ausländischen Häftlingen, die alleine durch Sprachprobleme nicht in der Lage sind, eine Lehrlinsgausbildung zu absolvieren, wie das eben ein anderer Häftling, der Deutsch als Muttersprache hat, tun könnte,“ sagt Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP). Das seien neue Anforderungen und diesen müsse man entsprechen, so Brandstetter.

Kompetenzzentrum soll 2020 fertig sein

„Die Haftkapazitäten werden von zurzeit 122 auf 160 erhöht, wofür ein dreigeschossiger Zubau mit Wohngruppen zu je zehn Insassen errichtet wird“, ergänzt Josef Schmoll, Sicherheits-Chef für den Strafvollzug in Österreich. 18 Millionen Euro sind für den Umbau veranschlagt, Anfang nächsten Jahres wird mit dem Bau begonnen. Ende 2020 soll das neue Kompetenzzentrum fertig sein.