Wartholz Literaturpreis an Cedric Weidmann

Der Schweizer Schriftsteller Cedric Weidmann ist für sein Werk „Kinder klauen“ mit dem Wartholz Literaturpreis ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde am Sonntag zum zehnten Mal vergeben.

Die Jury entschied sich für einen „frischen jungen Text“, der „eine Persiflage auf die Brutalität und Brüchigkeit gesellschaftlich gesichert scheinender Strukturen“ darstelle. Weidmann wurde 1991 geboren, studiert Germanistik und Volkswirtschaftslehre und arbeitet an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Über sich selbst schreibt er auf seiner Homepage: „Am meisten interessieren mich Literaturtheorie, Science Fiction, Spiele und die Schnittstellen zwischen Ökonomie und Literatur.“

Norbert Mang

Newcomerpreis für Monika Koncz

In der Schlossgärtnerei Wartholz in Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) wurde am Sonntag auch der Land Niederösterreich Literaturpreis (5.000 Euro) an Sebastian Hage-Packhäuser für seine Lyrik „Kreuzreimprojektionen“ vergeben, der Publikumspreis (2.000 Euro) ging an Markus Liske.

Monika Koncz wurde mit dem Newcomerpreis bedacht, der mit einer Veröffentlichung in der Literaturreihe des Verlags Kremayr und Scheriau verbunden ist. Der Bader-Waissnix-Stiftungspreis (1.000 Euro) wurde der österreichischen Schriftstellerin Gertraud Klemm zugesprochen. Zwei vom Bundeskanzleramt und der Familie Blazek gestiftete Aufenthaltsstipendien in Reichenau erhielten Bettina Gärtner und Richard Obermayr.

Solidarität für angefeindete Autorinnen

Zu Beginn der Preisverleihung rief Moderatorin Mari Lang zur Solidarität mit den jüngst öffentlich angefeindeten Autorinnen Stefanie Sargnagel, Lydia Haider und Maria Hofer auf, die „aufs Übelste diffamiert würden“. Ein Aufruf, dem sich unter anderem auch Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP) anschloss.

Die Jury bestand aus Olga Flor, Angelika Klammer, Wynfrid Kriegleder und Michael Stavaric. Zwölf Autoren waren in die Endrunde gelangt. Die elfte Auflage des Literaturwettbewerbs wird 2018 in Wiener Neustadt durchgeführt.

