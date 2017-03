Explosion in Pizzeria in Hollabrunn

In einer Pizzeria in Hollabrunn ist es in der Nacht auf Montag zu einer Explosion gekommen. Das Lokal brannte vollständig aus. Autos, die in der Nähe geparkt waren, wurden beschädigt, 20 Wohnungen mussten evakuiert werden.

Mehrere Anrainer meldeten gegen 2.00 Uhr eine Explosion in der Theodor-Körner-Gasse in Hollabrunn, sagt Feuerwehrkommandant Christian Holzer im Gespräch mit noe.ORF.at. Betroffen waren ein Pizzalokal und ein Geschäft, in dem Elektrofahrräder vertrieben werden. „Beim Eintreffen am Einsatzort haben wir ein Trümmerfeld aus Scherben und Schutt vorgefunden. Die Glassplitter haben dazu geführt, dass Feuerwehrschläuche beschädigt worden sind.“

Bewohner in Notquartiere gebracht

Die beiden Geschäftslokale befinden sich im Erdgeschoss einer Wohnhausanlage, laut Holzer mussten 20 Wohnungen evakuiert werden: „Wir haben das gesamte Gebäude durchsucht und auf Kohlenmonoxid kontrolliert, weil die Wohnungen oberhalb der Geschäftslokale sehr stark von der Rauchentwicklung betroffen waren. Die Bewohner sind in Notquartiere gebracht worden, die wir gemeinsam mit der Gemeinde organisiert haben.“

Drei Wohnungen müssen laut Holzer am Montag von einem Bausachverständigen begutachtet werden, darüber hinaus wurden umliegende Autos und Gebäude beschädigt. „Es ist zu einem sehr weiten Trümmerflug gekommen, wodurch es Einschläge in Gebäude und Autos gegeben hat, die in der Nähe abgestellt waren“, so Holzer.

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Einsatz waren knapp 100 Feuerwehrleute aus Hollabrunn, Magersdorf, Oberfellabrunn, Suttenbrunn, Wullersdorf und Stockerau, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn per Aussendung mit. Die Feuerwehr hielt bis 6.00 Uhr Brandwache, außerdem wurde der Bereich um die Geschäftslokale abgesperrt.

