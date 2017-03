Mann soll Ehefrau erwürgt haben

Mordalarm gibt es in Wiener Neustadt. Wie die Tageszeitung „Kurier“ berichtet, soll ein Mann am Sonntagnachmittag seine Ehefrau erwürgt haben. Der Verdächtige wurde am Montag in der Früh in die Justizanstalt überstellt.

ORF / Otto Stangel

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, bestätigte gegenüber noe.ORF.at, dass gegen einen 57-jährigen Mann wegen des Verdachts des Mordes ermittelt werde: „Im Raum steht, dass der Mann am Sonntag seine Frau erwürgt haben soll.“ Die getötete Frau war 56 Jahre alt, zu dem Vorfall soll es laut „Kurier“ in einer Reihenhaussiedlung gekommen sein.

Verdächtiger war alkoholisiert

Die Tatortgruppe des Landeskriminalamts nahm noch am Sonntagabend ihre Arbeit auf, „ein Bericht liegt aber noch nicht vor, weshalb weitere Details derzeit nicht bekannt sind“, so Habitzl. Der Verdächtige wurde am Montag in der Früh in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt. Er sei laut Habitzl alkoholisiert gewesen, als er festgenommen wurde.

Nach Angaben des Behördensprechers soll der 57-Jährige am Montag befragt werden, danach entscheide sich, ob die Untersuchungshaft beantragt werde. „Darüber hinaus ist die Obduktion der Leiche angeordnet worden“, so Habitzl. Laut dem Bericht des „Kurier“ soll es am Sonntag gegen 16.30 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Paar gekommen sein, Nachbarn hörten den Lärm und alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten sei die Frau bereits tot gewesen.