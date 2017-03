Angern: Seilspringen auf höchstem Niveau

In Angern an der March (Bezirk Gänserndorf) war am Wochenende die Österreichische Meisterschaft im „Rope Skipping“, also im Seilspringen. Im Speedbewerb zeigten die besten Seilspringer bis zu 90 Sprünge in 30 Sekunden.

In drei Kategorien wurden die österreichischen Staatsmeister im „Rope Skipping“ – wie Seilspringen im Fachjargon genannt wird – ermittelt. Zuerst folgten die Speedbewerbe: In gewissen Zeitvorgaben mussten so viele Sprünge wie möglich absolviert werden. In 30 Sekunden wurden in diesem Bewerb bis zu 90, in drei Minuten sogar bis zu 300 Sprünge gezeigt. Gezählt wird dabei das Auftreten des rechten Fußes.

Im Freestyle-Bewerb wurden neben körperlicher Fitness und Technik auch die akrobatischen Fähigkeiten der Teilnehmer auf die Probe gestellt. Für „Rope Skipperin“ Laura Göttfert vom SV Gymnastics Gänserndorf macht vor allem die Vielseitigkeit des Sports den großen Reiz aus: „Gerade im Freestyle kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Es werden nicht nur Sprünge vorgemacht, sondern es werden auch turnerische und tänzerische Elemente in die Choreographien eingebaut. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.“

Meisterschaft im Seilspringen Julia Göttfert, Staatsmeisterin in der Erwachsenenklasse, stellte am Wochenende ihr Können unter Beweis.

Männlichen Springer in der Unterzahl

In drei Altersstufen wurden in Angern Staatsmeistertitel vergeben. Ein Blick aufs Teilnehmerfeld zeigt, dass sich vor allem die Jüngsten für diesen Sport begeistern - und dass die männlichen Springer weit in der Unterzahl waren. Dass das aber nur in Österreich so ist, weiß „Rope Skipper“ Florian Blümel (RSV Pinkafeld): „Bei Europa- und Weltmeisterschaften treten mehr Männer als Frauen an. Die Bestwerte in den Speedbewerben, wo es vor allem um Kraft und Ausdauer geht, werden von männlichen ‚Rope Skippern‘ gehalten.“

Sechs Fixstarter für EM in Portugal

In der Jugendklasse sicherte sich Jasmin Geist von der Sportunion Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) den Staatsmeistertitel, bei den Junioren Jessica-Tiffany Hann vom SV Gymnastics Gänserndorf. In der Erwachsenenklasse setzten sich Laura Göttfert und Florian Blümel gegen die Konkurrenz durch. Sechs Teilnehmer schafften auch das Punktelimit, um sich für die Europameisterschaft beziehungsweise für die „Youth Games“ zu qualifizieren, die Ende Juli in Braga (Portugal) stattfinden.

Maximilian Brunner, noe.ORF.at

