Polizei geht auf Personalsuche

Die Polizei sucht Personal. Heuer werden in Niederösterreich 170 Bedienstete aufgenommen. Die Zahl der Aufnahmen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Der Grund: In den nächsten Jahren gehen viele Beamte in Pension.

Die Polizei sucht Generalisten - das sind jene Beamte, die auf den Polizeiinspektionen im Außendienst tätig sind. Sie sichern zum Beispiel den Schulweg, erledigen verkehrspolizeiliche Agenden und versehen niederschwelligen Kriminaldienst.

Bis zu zehn Bewerber auf einen Dienstposten

Diesen Dienst muss jeder Polizist am Anfang seiner Berufslaufbahn absolvieren, erst dann kann er sich spezialisieren. Die Grundausbildung bei der Polizei dauert 24 Monate, im grenz- oder fremdenpolizeilichen Bereich sechs Monate. Es kann sich jeder bewerben, die Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre, österreichischer Staatsbürger, keine Vorstrafen und einen B-Führerschein.

Auf jeden Dienstposten kommen derzeit bis zu zehn Bewerber. Davon schaffen aber nicht alle das Aufnahmeverfahren, das unter anderem einen Intelligenztest und einen Sporttest umfasst. Der Anteil der Frauen liegt in Niederösterreich derzeit bei 15 Prozent.

