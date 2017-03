Spurensuche nach Explosion in Pizzeria

Nach der Explosion und dem Brand in einer Pizzeria im Zentrum von Hollabrunn am Montag in den frühen Morgenstunden ist die Ursache weiterhin unklar. Laut Polizei dauert die Spurensuche am Dienstag an, Brandermittler arbeiten daran.

Es könne noch keine Ursache genannt werden, sagte Chefinspektor Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt Niederösterreich am Dienstag. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit Rekonstruktionen könnten einige Tage dauern, heißt es weiter. Seit Montagfrüh arbeiten Brandermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich und Spezialisten des Bundeskriminalamtes an der Klärung der Ursache. Auch mit Hilfe eines Spürhundes suchen sie nach Hinweisen in der Brandruine.

Statik des Hauses wird untersucht

Die Spuren werden derzeit ausgewertet, so die Ermittler gegenüber noe.ORF.at. Allein das verbrannte Inventar der beiden Geschäftslokale fülle drei Containermulden. Am Dienstagnachmittag wird die Statik des betroffenen Hauses neuerlich untersucht. Aus der Decke sollen Proben entnommen und in einem Labor untersucht werden. Dabei soll geprüft werden, ob der Brand Schäden hinterlassen hat. Die Decken der Geschäftslokale wurden bereits Montagnachmittag aus Sicherheitsgründen mit Stützpfeilern unterstellt. Die am stärksten verrußte Wohnung, direkt über den Geschäften, ist Dienstagmittag nach wie vor gesperrt. Sie wird ebenfalls am Nachmittag neuerlich kontrolliert, so die Ermittler.

Die Pizzeria brannte Montagfrüh aus, ein Fahrradgeschäft wurde ebenfalls zerstört. Etwa 20 Wohnungen im Gebäude wurden evakuiert, drei Familien in Notquartiere gebracht, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Durch die Wucht der Detonation zerbarsten zudem Scheiben von in der Nähe geparkten Pkw und umliegenden Geschäften.

