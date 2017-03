Herbert Grüner wird Rektor der New Design Uni

Der deutsche Wirtschaftswissenschafter Herbert Grüner wird neuer Rektor der New Design University St. Pölten (NDU). Er leitet seit 2012 die Hochschule für Künste Bremen und wird die neue Funktion am 15. Mai übernehmen.

Die NDU wird Grüner einer Aussendung der Privatuniversität zufolge gemeinsam mit Johannes Zederbauer leiten, der seit 2005 Geschäftsführer der NDU ist und seine Tätigkeit als Prorektor für Verwaltung fortsetzt. Grüners Vorgänger Stephan Schmidt-Wulffen wechselte 2016 an die Freie Universität Bozen.

Grüner war vor seiner Tätigkeit an der Hochschule für Künste Bremen, deren Schwerpunkte im Bereich Musik sowie Kunst und Design liegen, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Außerdem wirkte er laut Aussendung maßgeblich an der Gründung der 2007 entstandenen privaten bbw Hochschule der Wirtschaft in Berlin mit.

Kreativwirtschaft ist Grüners Forschungsschwerpunkt

Grüners primäres Lehr- und Forschungsfeld sei die Kreativwirtschaft, hieß es. Seine Forschungsschwerpunkte sind Gründung und Management von Unternehmen in den creative industries, Entrepreneurship und Kunst sowie Hochschuldidaktik. Unter anderem ist Herbert Grüner Herausgeber der „Edition Kreativwirtschaft“ (Verlag Kohlhammer), der Zeitschrift „Hochschulmanagement“ (Universitätsverlag Webler) und Autor von zahlreichen Monografien und wissenschaftlichen Beiträgen zu diesem Thema.

„Ich freue mich, dass wir mit Herbert Grüner nicht nur einen erfahrenen Hochschulleiter, sondern auch einen hervorragenden Experten für die Kreativwirtschaft gewinnen konnten“, wurde Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), in der Aussendung zitiert. Die NDU wurde 2004 von der WKNÖ und ihrem WIFI gegründet.

