Baden ist geburtenstärkster Bezirk

Mit 1.340 Neugeborenen war Baden 2016 der geburtenstärkste Bezirk Niederösterreichs. Insgesamt gab es in Niederösterreich 15.475 Geburten. Damit liegt das Bundesland österreichweit auf Platz drei, hinter Wien und Oberösterreich.

Laut Statistik gab es insgesamt um sechs Prozent mehr Neugeborene in Niederösterreich als im Jahr zuvor. Die Geburtenbilanz ist aber dennoch negativ, da es mehr Sterbefälle als Geburten gab. Das zeigten die vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria. 16.860 Menschen starben im vergangenen Jahr in Niederösterreich. Davon starben 42 Mädchen und Buben im ersten Lebensjahr.

Die wenigsten Geburten gab es im Vorjahr mit 244 im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Die Säuglingssterberate in Niederösterreich liegt bei 2,7 und ist damit geringer als im Burgenland, in Vorarlberg und in Wien. Baden ist außerdem nicht nur der Bezirk mit den meisten Geburten, hier wurden im Vorjahr mit 739 Ehen von insgesamt 8.040 auch die meisten Ehen geschlossen. Im Vergleich, die wenigsten Ehen wurden im Bezirk Horn geschlossen, dort waren es 124.

