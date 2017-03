Wr. Neustadt: Neuer Stadionname zu sehen

Wenige Tage nach Veröffentlichung des neuen Namens „Teddybären und Plüsch-Stadion“ hat Fußball-Zweitligist SC Wiener Neustadt am Dienstag Taten folgen lassen. Ab sofort ist der Name im Stadion zu lesen.

Der Name „Teddybären und Plüsch-Stadion“ begrüßt seit Dienstag die Zuschauer nicht nur am Eingang des Stadions, sondern er ist unter anderem auch prominent am Dach der Haupttribüne zu sehen. Das erste Spiel im „Teddybären und Plüsch-Stadion“ findet am kommenden Freitag um 18.30 Uhr gegen den FAC Wien statt.

zurück von weiter

Zustande gekommen ist der kuriose Name durch ein Gewinnspiel des Vereins. Firmen und Fans hatten dabei die Möglichkeit, durch Kauf eines Loses um 500 Euro daran teilzunehmen. Über den Hauptpreis – den Gewinn des Stadionnamens – durfte sich die deutsche Spielwarenfirma „Teddybären und Plüsch“ mit Sitz in Mannheim freuen - mehr dazu in Wr. Neustadt: „Kuschelkurs“ im Stadion (noe.ORF.at;12.3.2017)

Links: