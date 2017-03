Großes Ehrenzeichen für Andrea Eckert

Kammerschauspielerin Andrea Eckert ist am Mittwoch mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich ausgezeichnet worden. Die gebürtige Badenerin ist seit 2016 Intendantin der Raimundspiele Gutenstein.

Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) würdigte Eckert bei der Verleihung des Großen Goldenen Ehrenzeichens des Landes Niederösterreich als „facettenreiche Künstlerin mit einem unglaublich breiten Betätigungsfeld“ und „imponierender Persönlichkeit“, die eng mit dem Bundesland verbunden sei.

NÖ Landespressedienst/Burchhart

Wie der Landespressedienst ausführte, hatte Andrea Eckert ihre Schauspielausbildung bei Dorothea Neff erhalten und war u.a. am Wiener Burgtheater, am Theater in der Josefstadt und am Frankfurter Schauspielhaus engagiert. Sie wirkte auch in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit und gastierte mit ihren Musikprogrammen im gesamten deutschen Sprachraum, in Israel und den USA. Die gebürtige Badenerin lebt als freie Schauspielerin in Wien und Berlin.