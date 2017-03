Special Olympics: 19 Nationen zu Gast

Am Samstag werden die „Special Olympics World Winter Games" in der Steiermark eröffnet. 2.700 Athleten nehmen daran teil. Im Rahmen des „Host-Town-Programms“ nimmt Niederösterreich Sportler aus 19 Nationen bei sich auf.

Die Special Olympics verstehen sich als größte internationale Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Die Welt-Winterspiele in Graz, Schladming und Ramsau sollen zu einem großen Sportfest werden. 2.700 Athleten, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Familienmitglieder aus mehr als 100 Nationen kamen am Dienstag in Österreich an.

Dass alle von ihnen eine Unterkunft erhalten und das Gastgeberland Österreich besser kennen lernen, dafür sorgt das so genannte „Host-Town-Programm“. Athleten, Familien, Betreuer und Trainer sollen sich drei Tage lang an Österreich gewöhnen. Dabei erhalten sie nicht nur Verköstigung, sondern auch Einblicke in österreichische Traditionen.

19 Nationen aus vier Kontinenten

Die meisten Nationen, nämlich 50, nimmt das Gastgeber-Bundesland Steiermark auf. Auf Platz zwei folgt bereits Niederösterreich. In den 15 Städten und Gemeinden Baden, Bad Fischau, Geras, Hollabrunn, Klosterneuburg, Korneuburg, Melk, Neunkirchen, Perchtoldsdorf, Poysdorf, Schwechat, Tulln, Weitra, Wiener Neustadt und Zwettl werden 19 Nationen aus vier Kontinenten empfangen.

Athletinnen und Athleten aus Bahrain, Bulgarien, Burkina Faso, der Elfenbeinküste, Frankreich, Jamaica, Kanada, dem Kosovo, Kuba, dem Libanon, Mazedonien, Monaco, Russland, Singapur, St. Lucia, Südafrika, Tadschikistan, Uganda und Weißrussland sind in Niederösterreich zu Gast.

Traubensaftverkostung für Frankreich

Gastgeberstadt für die französische Delegation ist Hollabrunn. Die Athleten machten sich bereits im Vorfeld über ihren Unterbringungsort schlau. „Ich habe von Hollabrunn gehört, unter anderem, dass es eine Schlacht mit Napoleon dort gegeben hat. Wir haben uns die Geschichte ein bisschen angeschaut“, so Remy Naffitte von der französischen Delegation.

Damit die französischen Gäste Hollabrunn besser kennen lernen, wurde vorgesorgt. „Wir werden eine Traubensaftverkostung mit der Delegation machen. Kulturell werden wir versuchen Österreich zu vertreten, aber mit einem Schwerpunkt auf das Weinviertel“, sagte Christoph Maurer vom Rotary Club, der die Organisation des „Host-Town-Programms“ österreichweit übernimmt.

Kubanische Teilnehmer erkunden Naturpark Geras

Die kubanischen Olympiateilnehmer bereiten sich in Geras (Bezirk Horn) auf die Winterspiele vor. In Österreich begegnet ihnen viel Neues. So hat noch keiner der kubanischen Athleten jemals einen Hirsch oder einen Luchs gesehen. Im Naturpark Geras hatten sie die Möglichkeit dazu. Überrascht waren die Kubaner offenbar von der Kälte. „Wir haben sie eingekleidet mit Leibchen und Trainingsanzügen und haben ihnen Winterjacken, Hauben und Handschuhe gegeben. Bei uns ist es ja doch etwas kälter als in Kuba“, sagte Friedrich Blazek vom Rotary Club Geras-Waldviertel.

Nach den drei Eingewöhnungstagen werden die Delegationen von den Gastgeberorten zu ihren Unterkünften bei den Wettkampfstätten in Graz, Schladming und Ramsau gebracht, wo am Freitag die ersten Trainingseinheiten beginnen. Am Samstag findet die Eröffnungsfeier in Schladming statt.

