Betonmischwagen-Fahrer verhindert Waldbrand

Der Fahrer eines Betonmischwagens hat am Donnerstagabend in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) einen Waldbrand verhindert. Lubos C. bekämpfte die Flammen mit einem Wasserschlauch seines Fahrzeuges.

Die Feuerwehr Haschendorf wurde zunächst zu einem Flubrand im Ortsteil Großmittel alarmiert, weil dort etwa zwei Quadratmeter Wiese am Waldrand brannten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand allerdings schon eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern in Brand. Dass sich das Feuer durch den starken Wind nicht noch weiter ausgebreitet hatte, ist dem Lenker eines Betonmischwagens zu verdanken.

Einsatzdoku / Luef

Als Lubos C. den Brand bei seiner Tour entdeckte, hielt er seinen Betonmischwagen an und begann die Flammen zu löschen. Dazu verwendete er einen Wasserschlauch seines Fahrzeuges, der normalerweise für die Reinigung der Betontrommel vorgesehen ist. Die Feuerwehr Haschendorf und die Feuerwehr Ebenfurth konnten den Brand schließlich vollständig löschen.

Link: