Großvater schlug mit Eisenstange auf Enkel ein

Eine familiäre Auseinandersetzung hat Donnerstagnachmittag im Waldviertel einen Einsatz der Spezialeinheit Cobra erfordert. Laut Polizei war ein 75-Jähriger mit einer Eisenstange auf seinen Enkel losgegangen.

Am Donnerstagnachmittag soll nach Angaben der Polizei die Situation in dem Anwesen im Gemeindegebiet von Zwettl eskaliert sein. Ein 75-Jähriger soll mit einer Eisenstange auf seinen 28-jährigen Enkel eingeschlagen haben. Dieser wurde dabei leicht an der Hand verletzt, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.

Danach verschanzte sich der Großvater in seiner Wohnung. Weil er den Kontakt zur Polizei verweigerte, wurde das Einsatzkommando angefordert. Schließlich ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Über den Grund der Attacke war zunächst nichts bekannt.

