1,1 Mio. Katholiken wählen Pfarrgemeinderat

Am Sonntag werden in der Diözese St. Pölten rund 5.500 Pfarrgemeinderäte gewählt, im niederösterreichischen Gebiet der Erzdiözese Wien kommen weitere 2.800 dazu. 1,1 Mio. Katholiken in Niederösterreich sind wahlberechtigt.

In der Diözese St. Pölten gibt es 451.240 Wahlberechtigte, österreichweit sind am Sonntag rund 4,6 Mio. Katholiken zur Wahl aufgerufen, die unter dem Motto „Ich bin da.für“ stattfindet. Das Mindestwahlalter liegt je nach Diözese bei 14 oder 16 Jahren. Anders als bei politischen Wahlen sind auch jene stimmberechtigt, die keinen österreichischen Pass haben.

Bei der letzten Pfarrgemeinderatswahl im Jahr 2012 gab rund jeder fünfte wahlberechtigte Katholik (20 Prozent) seine Stimme ab. In der Diözese St. Pölten lag die Wahlbeteiligung mit 25 Prozent etwas höher, die damals Gewählten waren im Schnitt 43 Jahre alt, 54 Prozent waren Frauen.

Diözese St. Pölten hofft auf hohe Wahlbeteiligung

„Die Pfarren bereiten sich schon dafür vor und hoffen wieder auf viele gute Kandidatinnen und Kandidaten, die wieder neuen Schwung und neue Ideen bringen. Gleichzeitig wollen wir natürlich, dass viele der altbewährten Mandatarinnen und Mandatare bleiben. Außerdem hoffen wir auf eine hohe Wahlbeteiligung“, so Peter Haslwanter, Hauptverantwortlicher der Wahl in der Diözese St. Pölten. Den Erwartungen zufolge dürfte knapp die Hälfte der Pfarrgemeinderatsmitglieder am Sonntag neu in dieses Gremium gewählt werden.

Der Pfarrgemeinderat beschäftigt sich unter anderem mit Belangen der Seelsorge und der Glaubensweitergabe und fördert das Gemeinschaftsleben der Pfarre. Zudem wird das Gremium oft auch als Kommunikationsmittelpunkt einer Pfarre bezeichnet, Fragen werden dort offen diskutiert.

