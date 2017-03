Schnellimbiss: Defekt an Fritteuse löste Feuer aus

Nach dem Großbrand eines Imbiss-Lokals im Kremser Stadtteil Gneixendorf am Sonntag, wird nun die Brandursache ermittelt. Nach ersten Angaben dürfte ein technischer Defekt an einer Fritteuse das Feuer ausgelöst haben.

Ein technischer Sachverständiger soll den Brand des Schnitzelimbisses, der sich direkt neben der Kremser Straße (B37) befand, jetzt klären, hieß es seitens der Polizei Krems Montagmittag gegenüber noe.ORF.at. Nach ersten Erhebungen dürfte ein technischer Defekt an einer Fritteuse den Brand ausgelöst haben. Fremdverschulden wird laut Polizei nicht angenommen.

zurück von weiter

Das Feuer brach am Sonntag gegen Mittag aus und breitete sich nach Angaben der Feuerwehr rasch aus, das Lokal brannte dabei komplett nieder. Mitarbeiter und Gäste mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde dabei niemand - mehr dazu in Kremser Schnellimbiss-Lokal ausgebrannt (noe.ORF.at; 19.3.2017).