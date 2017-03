NÖM: Ausbau auf ehemaligem Baumax-Areal

Das Milchverarbeitungsunternehmen NÖM wird den Standort in Baden deutlich erweitern. Auf dem etwa 40.000 Quadratmeter großen Areal einer ehemaligen Baumax-Filiale soll ein Lager für lang haltbare Milchprodukte entstehen.

Als im Herbst 2015 sämtliche Baumax-Filialen geschlossen wurden, wurde das Areal in Baden zunächst von der Baumärkte A. Sochor & Co GmbH übernommen, die Franchisenehmer der Baumarkkette OBI ist. Das Gelände wurde bis dato aber nicht mehr als Baumarkt genutzt. Nach einem Jahr Verhandlungen übernahm nun die Frischlogistik GmbH, eine Tochter der NÖM AG, das Areal, wie das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mitteilte. Das 40.000 Quadratmeter große Areal befindet sich direkt neben dem Betriebsgelände der NÖM.

Neues Lagerkonzept auf einer Fläche von vier Hektar

„Wir werden ein völlig neues Lagerkonzept realisieren und kleinere Lagerstandorte, die zurzeit noch im Umland von Wien verteilt sind, zentralisieren. So werden wir nachhaltig viele innerbetriebliche Lkw-Kilometer reduzieren“, wird Andreas Hofbauer, der Geschäftsführer der Frischlogistik GmbH in der Aussendung zitiert, „die vier Hektar große Fläche mit dem bestehenden Gebäude werden wir für ungekühlte Produkte aus dem Hause NÖM nutzen."

NÖM AG

Laut Josef Simon, Vorstand der NÖM AG, investiert das Unternehmen jährlich zwischen zehn und 15 Millionen Euro in neue Technologien, um „allen Markttrends mit neuen Verpackungen gerecht zu werden." „Ein naheliegender Schluss also, auch weiter in die Standortkonsolidierung in Baden, mit dem Kauf des ehemaligen Baumax-Areals zu investieren“, so Simon.

