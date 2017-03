ÖVP: Wechsel an Parteispitze

In Niederösterreich geht am Wochenende eine Ära zu Ende: Nach 25 Jahren als Obmann der niederösterreichischen ÖVP zieht sich Erwin Pröll am Landesparteitag in St. Pölten zurück. Seine Nachfolgerin wird Johanna Mikl-Leitner.

Der Parteitag im Veranstaltungszentrum in St. Pölten beginnt am Freitag und dauert zwei Tage. Der Auftakt am Freitagnachmittag (Beginn ist um 14.30 Uhr) wird ganz im Zeichen des scheidenden Landesparteichefs und Landeshauptmanns stehen, sagte der Landesgeschäftsführer der ÖVP, Bernhard Ebner. Davon zeugt auch die Abendveranstaltung (ab 19.00 Uhr) unter dem Titel „Danke, Erwin Pröll.“ Außer Frage steht laut Ebner, dass der Langzeit-Obmann „sehr gebührend verabschiedet wird“.

Mikl-Leitner bekommt fünf Stellvertreter

Bei der Fortsetzung des Landesparteitages am Samstag (Beginn ist um 9.00 Uhr) stehen die Neuwahlen im Mittelpunkt. Neben der Landesobfrau werden auch die künftigen Stellvertreter gewählt. Nominiert sind - „in alphabetischer Reihenfolge“, wie Mikl-Leitner bei der Präsentation ausdrücklich betont hatte - Seniorenbund-Landesobmann-Stellvertreterin Magdalena Eichinger, Wirtschaftskammer-Vizepräsident LAbg. Kurt Hackl, die stellvertretende Landesleiterin von „Wir Niederösterreicherinnen“, Andrea Kö, Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner sowie JVP-Bezirksobmann-Stellvertreter Bürgermeister Michael Wurmetzberger. Als Finanzreferent ist der ehemalige Staatssekretär Jochen Danninger vorgeschlagen.

zurück von weiter

Mikl-Leitner sei es mit ihrem Team wichtig, „die Breite der ÖVP abzubilden“, sagte Ebner. Derzeit gibt es zwei Stellvertreter, künftig sind es fünf. Ein „zentrales Element“ am Samstag werde natürlich die Rede Mikl-Leitners sein. Neben 493 geladenen Delegierten werden zum Parteitag zudem mehr als 500 Gastdelegierte erwartet. Angesagt haben sich laut Ebner unter anderem auch ÖVP-Chef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sowie die Minister Sebastian Kurz, Wolfgang Sobotka und Hans Jörg Schelling.

ÖVP-Landesparteitag im Zeichen des Wechsels Für „NÖ heute“ haben wir bereits im Vorfeld des Landesparteitags das VAZ in St. Pölten besucht und über die Vorbereitungsarbeiten berichtet.

Parteivorstand einstimmig für Mikl-Leitner

Pröll war fast 25 Jahre lang Obmann der niederösterreichischen Volkspartei. Er hatte das Amt am 4. April 1992 von Siegfried Ludwig übernommen und nicht weniger als fünf Landtagswahlen als Spitzenkandidat geschlagen. 2003, 2008 und zuletzt 2013, als erstmals das Team Stronach antrat, holte er die absolute Mehrheit. Mitte Jänner hatte Pröll, seit Weihnachten 70 Jahre alt, seinen Rückzug bekanntgegeben.

In der Frage seiner Nachfolge entschied sich der Landesvorstand der ÖVP einstimmig für die vormalige Innenministerin, die im April 2016 im Zuge einer Rochade mit Wolfgang Sobotka politisch nach Niederösterreich zurückgekehrt war und die Stellvertreterin von Landeshauptmann Pröll wurde. Sie lernte, wie sie selbst sagt, das politische Handwerk von Erwin Pröll und wird vermutlich vieles fortsetzen, aber auch eigene Akzente setzen.

Links: