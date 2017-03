Klinik für Kinderpsychiatrie startet im Sommer

In Waidhofen an der Thaya entsteht derzeit eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es ist die erste Tagesklinik in Niederösterreich, die nicht an eine Station angebunden ist. Weitere derartige Tageskliniken sollen folgen.

Mit Ursula Marinitsch wurde vor kurzem die neue Leiterin der Tagesklinik bestellt. Die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie soll ab April für die Umsetzung und Gestaltung der Tagesklinik zuständig sein. Der Start der Klinik ist im Sommer geplant. Die neue Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie entsteht in den Räumen der chirurgischen Abteilung am Landesklinikum Waidhofen an der Thaya. Diese sind frei, da die Geburtenstation aufgelassen wurde und die chirurgische Abteilung übersiedelte. In den Umbau der Station werden etwa 500.000 Euro investiert.

Derzeit gibt es in den Krankenhäusern in Tulln und Mauer (Bezirk Amstetten) sowie in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) Stationen für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dort befinden sich auch Tageskliniken, in denen die Betroffenen nach einem stationären Aufenthalt betreut werden, bevor sie in den Alltag zurückkehren. Mit der neuen Tagesklinik im Waldviertel, die eng mit Mauer zusammenarbeiten wird, entsteht nun die erste in ganz Niederösterreich, die nicht an eine Station angebunden ist.

"Die psychiatrische Versorgung des Waldviertels erfolgte bislang vom Mostviertel aus. Mit der neuen Einheit können wir dem dezentralen Psychiatrie-Plan des Landes besser folgen. Die Patienten profitieren natürlich enorm, weil künftig die Reise nach Tulln oder ins Spital nach Mauer entfällt“, betont der für die Landeskliniken zuständige Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) bei einem Pressegespräch am Montag.

Übergang zwischen Spital und Alltag

Die neue Tagesklinik steht für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren zur Verfügung. Diese sollen hier durchschnittlich bis zu zwölf Wochen betreut werden können und dabei beim Übergang vom stationären Aufenthalt zurück in den Alltag begleitet werden. Der Tagesablauf sei dabei sehr strukturiert, sagt die neue Leiterin Ursula Marinitsch, die Kinder würden hier frühstücken, es gäbe Schulstunden, Therapieeinheiten, aber auch Gruppen- und Freizeitaktivitäten.

„In Zusammenarbeit mit dem Waldviertler Zentrum für Seelische Gesundheit – also der Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie am Standort Waidhofen/Thaya – sehen wir großes Potential in der Zusammenarbeit vor allem für junge Erwachsene Patientinnen und Patienten. Durch die Schaffung der neuen Tagesklinik im Waldviertel setzten wir einen weiteren wichtigen Schritt für die Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“, sagt der Medizinische Geschäftsführer der NÖ Landeskliniken-Holding, Markus Klamminger. Laut Klamminger sei nun das Weinviertel die einzige Region in Niederösterreich ohne kinder- und jugendpsychiatrische Einrichtung.

