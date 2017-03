Zahl der Immobilienverkäufe steigt stark an

In Österreich sind 2016 erneut mehr Wohnungen verkauft worden. Auch die Preise legten laut Immobiliennetzwerk RE/MAX zu. Im Bundesländervergleich hat Niederösterreich den höchsten Zuwachs an Wohnungskäufen.

In Relation zu den bisherigen Wohnungsverkäufen verzeichnete Niederösterreich mit 16,1 Prozent die höchste Zuwachsrate, wie aus einer soeben veröffentlichten Erhebung von RE/MAX hervorgeht. Laut den Grundbüchern wurden im vergangenen Jahr exakt 5.558 Wohnungen verbüchert, das sind um 769 mehr als im Jahr 2015. Auch der Wert der Wohnungen legte um knapp 20 Prozent auf 868 Millionen Euro zu. Niederösterreich liegt damit auf Rang sechs im Bundesländerranking.

APA/dpa/Armin Weigel

Nach Angaben von RE/MAX kostete in Niederösterreich eine Wohnung durchschnittlich 146.300 Euro. Dieser Wert lag um 4,3 Prozent über dem von 2015. Die meisten Wohnungen wurden rund um Wien gekauft und verkauft. Der Bezirk Mödling führt laut RE/MAX die Mengenstatistik mit 1.050 Wohnungen an - das sind etwa doppelt so viele wie im ganzen Burgenland. Auf den weiteren Plätzen folgen die Bezirke Wien-Umgebung, Baden und St. Pölten. In diesen vier Bezirken wurden so viele Wohnungen gehandelt wie im gesamten restlichen Bundesland, so RE/MAX.

