Über 50.000 Euro an kreative Köpfe vergeben

170 Geschäftsideen sind beim „RIZ GENIUS Preis“ eingereicht worden. Bewertet wurden die Ideen nach Innovationsgrad und Kundennutzen der Erfindung. Die besten Ideen wurden nun in der Arena Nova in Wiener Neustadt ausgezeichnet.

Der „RIZ GENIUS Ideen- und Gründerpreis“ will Innovationen aus Niederösterreich sichtbar machen und fördern. „Der RIZ GENIUS soll Mut machen, neue Ideen zu gebären und einzureichen. Es besteht dann die Möglichkeit, dass man in den Medien präsent ist und Bekanntheitsgrad erlangt“, sagt die Geschäftsführerin der Gründeragentur RIZ, Petra Patzelt, „dadurch sollen neue Gründer in Niederösterreich Fuß fassen können und erfolgreich werden.“

In vier Kategorien wurden die 13 von der Expertenjury als „genial“ empfundenen Ideen ausgezeichnet. Die begehrten Preise mit Schecks von bis zu 6.000 Euro wurden am Dienstagabend in der Arena Nova in Wiener Neustadt vergeben. Unter den Preisträgern war Christopher Granitzer aus Mödling. Seine Erfindung: „TouchtoTie“, ein einzigartiger Verschluss, der sich durch seine leichte Bedienbarkeit auszeichnet. „Man kann ganz einfach durch das Berühren diesen Formschluss zu Stande bringen“, erklärte Granitzer.

Verschluss mit einem Handgriff öffnen

Den Prototypen ließ Granitzer in einem 3D-Drucker bei der Firma „lights of vienna“ in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) herstellen. Der Verschluss ist vielseitig einsetzbar, etwa als Verschluss zwischen Hundegeschirr und Hundeleine, beim Klettern oder anderen Sportarten sowie in der Industrie.

Die Idee: „Ich bin Hundehalter und hatte immer Probleme im Winter mit den Handschuhen den Verschluss am Tier zu platzieren und da habe ich mir dann Gedanken darüber gemacht“, erklärte Granitzer, „nach ein paar Überlegungen und ersten Skizzen habe ich dann innerhalb von drei Monaten einen funktionsfähigen Prototypen herstellen können.“ Aufgrund der einfachen Bedienung könnte „TouchtoTie“ auch Menschen mit Beeinträchtigung helfen, da es mit nur einer Hand geöffnet werden kann.

Sonderpreis für Reißverschluss-Hilfe

In der Kategorie „Geniale Start-Ups“ holte Granitzer den dritten Platz. Der erste Platz ging an die Firma „Biocide Berger“ für ein alternatives Pflanzenschutzmittel für die Landwirtschaft. Einen Sonderpreis gewann Edeltraud Feiler für die Reißverschlusshilfe „One Hand Only-Clip“. Mit dieser Hilfe haben Menschen mit Handicap die Möglichkeit, Jacken mit nur einer Hand zu schließen. „Wir sind überglücklich“, sagte Erfinderin Feiler, „die Hauptsache ist, dass es ankommt und, dass verbreitet wird, dass es jetzt ein Hilfsmittel für Menschen mit Handicap gibt“.

Bohuslav: „Kreative Ideen sind der Motor“

Kreative und neue Ideen seien wichtig für die niederösterreichische Wirtschaft, erklärte Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP): „Weil zuerst die Idee kommt, dann werden sie umgesetzt und dann werden Unternehmen daraus. Und die Unternehmen braucht der Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Gerade diese kreativen Ideen sind der Motor eines Wirtschaftsstandortes.“

Publikumsliebling der Preisverleihung war Clemens Sulz aus Großweikersdorf (Bezirk Tulln"). Er wurde für seine Erfindung, nämlich die vollautomatische Stimmung von Orgelpfeifen, mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. „Ich hab Mechatronik studiert und spiele auch Orgel. Somit muss ich meine Pfeifen oft stimmen und das ist mir am Nerv gegangen und deswegen habe ich das automatisiert“, erklärte Sulz.

Neues Implantat für die Bandscheibe

Eine Erfindung, die ebenfalls überzeugte, war jene von Axel Krabler aus Krems. Er entwickelte ein Implantat zur Wiederherstellung der Bandscheibenhöhe. So sollen die Schmerzen nach einem Bandscheibenvorfall reduziert werden. Ebenso an der Spitze der kreativen Köpfe: Monika Felzmann. Ihre Idee wird schon bald bei Zahnärzten im Bezirk Mödling umgesetzt werden, die digitale Patientenaufklärung.

Während die Patienten im Wartezimmer sitzen, werden sie mittels 3D animierten Videos über die Behandlung aufgeklärt. „Ich bin beim Zahnarzt auf die Idee gekommen. Gerade Kinder haben immer sehr viele Fragen und löchern einen mit Fragen und da kam mir die Idee, dass man das speziell für die junge Generation mit einem Video viel besser erklären könnte.“

Handyhülle als Kleiderbürste

In der Kategorie „Geniale Unternehmen“ überzeugte Wolfgang Hallach mit seinem Sockelsystem für ebene Flächen. Dass aber nicht nur Erwachsene geniale Ideen haben, bewiesen Niederösterreichs Jugendliche beim „RIZ GENIUS Jugendpreis“. So entwickelte die HAK-HAS Ybbs an der Donau etwa eine Handyhülle, die gleichzeitig als Kleiderbürste dient.

Die HTBLuVA Waidhofen/Ybbs wurde mit einem mobilen Schlauchaufwicklungssystem für Feuerwehren ausgezeichnet und die HTL Waidhofen/Ybbs überzeugte mit einer automatisierten und zeitoptimierten Spannvorrichtung für Slacklines. Insgesamt wurden am Dienstagabend mehr als 50.000 Euro für kreative Ideen vergeben. Mit dem Geld sollen die Jung-Unternehmer ihre Produkte weiter entwickeln können.

