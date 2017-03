NÖ-Card startet mit neuen Ausflugszielen

Die Niederösterreich-Card startet mit 1. April in ihre 12. Saison. Bei freiem Eintritt können Karteninhaber heuer 312 Ausflugsziele besuchen. Neu dabei sind etwa die Landesausstellung in Pöggstall und das Erlebnisbad Aqua Nova.

Ein weiteres neues Ausflugsziel stellt heuer die Ausstellung anlässlich „300 Jahre Maria Theresia“ in Schloss Hof, Schloss Niederweiden und im Stift Klosterneuburg dar, wie am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien präsentiert wurde. Zu den Neuheiten zählen ebenfalls kleinere Ziele, wie das Heimatmuseum Yspertal, das Stadtbad Hollabrunn, die Bunkeranlage Ungerberg Bruckneudorf und die neue Chili-Erlebniswelt Fireland-Foods in St. Pölten.

„Aufgrund des gemeinsamen Vermarktens haben auch die kleineren und unbekannten Partnerausflugsziele die Möglichkeit bekannter zu werden. Das ist wichtig für den gesamten niederösterreichischen Tourismus“, sagte Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP).

Niederösterreich-Werbung

Schallaburg und Schloss Hof am beliebtesten

In der vergangenen Saison wurden 185.178 Cards verkauft, hieß es weiter. Das stelle einen neuen Verkaufsrekord dar. „Das entspricht einem Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr“, so Bohuslav. Ebenso stieg der Anteil an Stammkunden auf 62 Prozent.

NÖ-Card: Die NÖ-Card kostet für Erwachsene 61 Euro, Jugendliche von sechs bis 16 Jahren zahlen 31 Euro. Für Kinder bis zum Alter von sechs Jahren ist die Card gratis. Erhältlich ist die NÖ-Card etwa in Trafiken

Auch Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Eine gezielte Marketingstrategie und ansprechende Werbelinie sind bei einem Produkt wie der Niederösterreich-Card wesentlich für den Verkaufserfolg". Zu den beliebtesten Freizeitattraktionen zählen etwa die Schallaburg, die Schneebergbahn, die Garten Tulln, Schloss Hof, das Sole Felsenbad in Gmünd, der Schlosspark Laxenburg und der Tierpark Stadt Haag.

Links: