Bettelverbot in Krems kommt ab April

In Krems tritt am 3. April ein sektorales, also ein teilweises, Bettelverbot in Kraft, hieß es von der Stadt. Die neue Regelung soll zu bestimmten Zeiten etwa in der Fußgängerzone in der Innenstadt gelten.

Das Verbot soll von Montag bis Freitag (8.00 bis 18.00 Uhr) sowie am Samstag (8.00 bis 13.00 Uhr) die Landstraße vom Steinertor bis zur Spänglergasse sowie 15 Meter in alle kreuzenden Straßenzüge hinein umfassen, heißt es seitens der Stadt. Sie bestätigte damit einen Online-Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“). Bei öffentlichen Veranstaltungen werde es bis zur Neumanngasse erweitert, hieß es in dem Bericht. Außerdem gelte die Verordnung zu den Marktzeiten am Dreifaltigkeitsplatz und am Pfarrplatz südlich der Pfarrkirche.

Weiters umfasst das Bettelverbot dem Bericht zufolge auch das Einkaufszentrum Steinertor, mehrere Lebensmittelmärkte und einen Baumarkt sowie von Anfang April bis Ende Oktober das Schiff- und Welterbezentrum - jeweils zehn Meter rund um den Ein- und Ausgang.

Ybbs will punktuelles Bettelverbot

Krems ist damit die erste Gemeinde Niederösterreichs, die das neue Gesetz anwendet. Durch die Änderung des Niederösterreichischen Polizeistrafgesetzes, das der Landtag im September 2016 beschlossen hat, können Gemeinden Betteln auf bestimmten Plätzen verbieten. Erst vor rund zwei Wochen hat der Ybbser Bürgermeister Alois Schroll (SPÖ) angekündigt, ein punktuelles Bettelverbot in seiner Stadt in die Wege zu leiten - mehr dazu in Ybbs will Bettelverbot erlassen (noe.ORF.at; 9.3..2017)

