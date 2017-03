Unterführung als Falle für Kleinlaster

Die Unterführung unter der Hochquellenwasserleitung bei Pfaffstätten (Bezirk Baden) wird Klein-Lkw immer wieder zum Verhängnis. Am Mittwoch unterschätzte erneut ein Lenker die Höhe und beschädigte beim Durchfahren den Lkw .

Als Der Fahrer des Kleinlasters aus Richtung Gaaden kommend die maximal drei Meter hohe Unterführung passieren wollte, prallte er mit der rechten Seite des Koffer-Aufbaues frontal gegen den Steinbogen. Dabei wurde ein Großteil des Aufbaues regelrecht weggerissen und landete in der Unterführung auf der Fahrbahn.

Zum Glück wurde dabei auf der stark befahrenen Landesstraße kein entgegenkommendes Fahrzeug getroffen. Die alarmierte örtliche Freiwillige Feuerwehr Pfaffstätten barg den abgerissenen Teil des Koffer-Aufbaues aus der Unterführung. An dem Klein-Transporter entstand ein hoher Sachschaden.

Lenker wissen zu wenig über Fahrzeugmaße

Obwohl die Höhenbegrenzung hunderte Meter davor angezeigt wird und auch kurz davor eindeutig wahrnehmbar ist, dürften anscheinend die meisten dieser Unfalllenker nicht über die wahren Abmessungen ihrer Fahrzeuge Bescheid wissen, vermutet man bei der Bezirksfeuerwehr Baden.

Erst vergangenen Dezember war ein Klein-Lkw an derselben Stelle steckengeblieben. Der Lenker dürfte damals die Höhe des ausgeliehenen Fahrzeuges unterschätzt haben - mehr dazu in Klein-Lkw steckte in Unterführung fest (noe.ORF.at; 20.12.2016).

