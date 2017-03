St. Pölten im Zeichen des Kinderbuchs

Zuhören, Fragen stellen und diskutieren: Ab Samstag wird beim 14. Kinder- und Jugendbuchfestival in St. Pölten Literatur wieder lebendig. Dieses Jahr steht etwa die Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger auf dem Leseprogramm.

Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden sind dieses Jahr beim Festival dabei, um Jugendlichen in Form von Lesungen, Erzählungen, Präsentationen, Kreativstationen, Workshops, Matinéen, Liveshows, Theatervorführungen und Bilderbuchkinos eine Begegnung mit Texten zu ermöglichen.

Daniel Hinterramskogler für Museum Niederösterreich

Nöstlinger eröffnet Wochentagsprogramm

Am Samstag beginnt das Festival. um 14.00 Uhr präsentieren die Neue Mittelschule Krems und die Neue Mittelschule St. Pölten-Wagram ihre Schulhausromane in Kooperation mit dem Unabhängigen Literaturhaus Niederösterreich. Am Sonntag geht es um 11.00 Uhr mit einer Sagenmatinée, einer Kreativwerkstatt sowie einem „Mikro Labor“ weiter.

Veranstaltungshinweis: Kinder- und Jugendbuchfestival vom 25. bis 31. März 2017 in St. Pölten

Als weiterer Höhepunkt des Wochenend-Programms zählt ein „Gstanzl-Slam“ für alle Generationen am Sonntag von 14.30 bis 16.00 Uhr. Die beliebte Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger eröffnet dann am Montag das Wochentagsprogramm speziell für Schulklassen.

