„Mystery and Fantasy“ beim Filmfestival Ternitz

Im Stadtkino Ternitz (Bezirk Neunkirchen) findet am Samstag das „Mystery and Fantasy“-Filmfestival statt. 23 Filme von unabhängigen Filmemachern stehen am Programm. Auch junge Filmautoren zeigen dieses Mal ihre filmischen Werke.

Am Programm stehen heuer 23 Filme aus Europa. Darunter sind sieben Jeunesse-Filme von Autoren unter 25 Jahren, davon auch vier unter 15 Jahren. Der Film der 2a der Medienmittelschule Augasse in Neunkirchen eröffnet das Festival am Samstag. Zwischen einer Minute und 20 Minuten sind die Filme lang. In Blöcken werden sie dem Publikum gezeigt, dann beraten und diskutieren die Jury, bestehend aus vier Fachjuroren, und das Publikum über die Filmwerke.

Publikum entscheidet mit

Gemeinsam mit der Publikumswertung entscheidet dann die Jury über die Wertung der gezeigten Filme. „Das Publikum darf die Filme mitbesprechen und ihre Meinungen dazu abgeben“, so Peter Glatzl vom Verband Österreichischer Film-Autoren (VÖFA) gegenüber noe.ORF.at. „Die fünfte Stimme kommt also mittels Stimmzettel aus dem Publikum.“ Die Jury vergibt jeweils die Plätze eins bis drei sowie „lobende Anerkennung“. Siegergeld gibt es keines, „der Non-Profit-Gedanke steht beim Festival im Vordergrund“, so Glatzl.

Das Festival steht unter dem Motto „Mystery and Fantasy“: „Diese Filme üben seit langem gerade auf junge Menschen eine besondere Faszination aus und das macht sich in der regen Teilnahme junger Filmemacher bemerkbar“, so Glatzl weiter. „Wir versuchen damit die Jugend zu motivieren.“

